العلامات التحذيرية الطارئة للإنفلونزا عند الأطفال.. تلزم استشارة الطبيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال أشهر الشتاء وخاصة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة، تأتي العديد من الفئات بشكل أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، وبشكل خاص الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك لضعف أجهزتهم المناعية.

وفي العديد من الأحيان يعاني معظم المصابين بالإنفلونزا من أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى رعاية طبية أو تناول أدوية مضادة للفيروسات، ويتم الاكتفاء بتناول السوائل الدافئة وغيرها من العناصر الغذائية، لكن هناك بعض الأعراض التحذيرية للإصابة بالإنفلونزا، والتي تلزم سرعة استشارة طبيب مختص خاصة في حال ظهورها عند الأطفال، وهو ما كشف عنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «cdc».

العلامات التحذيرية الطارئة للإنفلونزا عند الأطفال

- وتتمثل تلك العلامات التحذيرية في كل من:

- تنفس سريع أو صعوبة في التنفس.

- زرقة الشفاه أو الوجه.

- آلام الضلوع مع كل نفس.

- ألم عضلي شديد.

- الجفاف، وتشمل علاماته، عدم التبول لمدة 8 ساعات، جفاف الفم، عدم وجود دموع عند البكاء.

- عدم التنبيه أو التفاعل عند الاستيقاظ.

- النوبات.

- حمى أو سعال تتحسن أعراضهم ثم تعود أو تزداد سوءًا.

وشدد مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، على ضرورة فحص الطفل عند طبيب مختص وذلك لأخذ الإجراءات اللازمة للعلاج.