مادة في المنزل تساعدك على تنظيف النوافذ.. لن تحتاجي لمنظفات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنظيف النوافذ واحد من المهام الأساسية التي تقوم بها ربات البيوت بشكل دائم داخل المنزل، لكن قد تغفل بعض السيدات عن كيفية القيام بتلك الخطوة بشكل صحيح دون ترك بعض البقع أو الأتربة خلفها.

وللتمكن من تنظيف نوافذ المنزل بخطوات صحيحة، قدم موقع mymove العالمي المعني بما يخص شؤون ترتيب المنازل، بعض النصائح التي تساهم في القيام بالأمر في سهولة تامة.

1- تنظيف النوافذ بالخل

محلول تنظيف النوافذ بالماء والخل هو بديل مناسب للميزانية وغير سام كالعديد من المنظفات التي يتم شراؤها من المتجر، حيث يعمل تنظيف النوافذ بالخل على التخلص من الأوساخ بشكل فعال، فتعمل حموضة الخل على تكسير الأتربة التي تتراكم بانتظام على الزجاج دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قاسية.

2- تخلصي من الأوساخ الصعبة أولاً

إذا كانت النافذة بها أتربة أو بقع خارج نطاق قوة محلول الخل، فقومي أولاً بتنظيف السطح ببعض منظفات غسيل الأطباق، فهذه الخطوة تزيل البقع الصعبة ويسمح لمحلول الخل بالعمل في أفضل حالاته.

3- خففي الخل دائمًا

الخل بمفرده شديد الحموضة، لكن من خلال تخفيفه بالماء، يمكنك إنشاء تناسق آمن يكون لطيفًا وفعالًا على الزجاج والأسطح المنزلية الأخرى.

4- امسحي السطح تمامًا حتى يجف

إذا بقي أي ماء أو خل على الزجاج، فقط استخدمي ممسحة أو منشفة ورقية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتجفيف النافذة تمامًا.

متى يجب تنظيف النوافذ الخاصة بكِ؟

بينما يمكنك تنظيف نوافذك في أي وقت من السنة، غالبًا ما يكون الربيع هو أفضل وقت لأن النوافذ تتسخ من حبوب اللقاح وبقايا الأتربة والملوثات من أشهر الشتاء.