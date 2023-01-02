طريقة عمل الطعمية بالمنزل.. خطوات سهلة لمذاق رائع

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطعمية من الأكلات المصرية الأصلية التي يشتهر بها كل بيت مصري، مكونها الأساسي هو الفول، وفيما يلي خطوات عمل الطعمية في البيت لتكون مقرمشة ومثل المطاعم، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الطعمية بالمنزل

نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل لـ عمل الطعمية

خضرة متنوعة:

كرات

جذور بصل أخضر الخضراء

شبت

كزبرة

بقدونس

10 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة ملح

شطة حسب الرغبة

نصف ملعقة فلفل أسمر

2 ملعقة كزبرة مطحونة

4 ملاعق صغيرة كمون مطحون

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

بصلة متوسطة الحجم

طريقة التحضير

يصفى الماء من الفول ويغسل مرة واحدة ويفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين ويصب في وعاء.

بعد غسل وتقطيع الخضرة والبصل يفرموا في الكبة مع الثوم وباقي التوابل حتى تمام الفرم.

ضعي الخليط السابق على الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتى يتجانس تماما.

تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك.

احفظيها في أكياس في الفريزر.

عند الاستخدام اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة.

طريقة عمل الطعمية في البيت

250 جرام فول منقوع في الماء لمدة 12 ساعة

250 جرام حمص منقوع في الماء لمدة 12 ساعة

2 عود بصل أخضر

ربع كوب شبت

ربع كوب بقدونس

ربع كوب كزبرة

ثمرة بصل صغيرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون

4 فصوص ثوم كبيرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

زيت نباتي غزير للقلي

2 ملعقة كبيرة سمسم

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة كزبرة يابسة

طريقة التحضير

يصفى الفول والحمص من الماء جيداً.

تخلط جميع المكونات في المطحنة، حتى يتكون خليط متوسط النعومة.

يخفق البيض ونضيفه على الخليط ونقلب، ثم نشكل خليط الطعمية على شكل قرص دائري غير مضغوط تماماً، ونرش على القرص القليل من السمسم والكزبرة المجففة.

في مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت الساخن، نغمر أقراص الطعمية، ونتركها حتى يتحول لونها إلى الذهبي وتستوي، ونقدمها ساخنة.