مجموعة «جوتشي» لـ2023.. مجوهرات وملابس بين الماضي والحاضر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بين الماضي والحاضر والاقتباس من الحضارات القديمة، قررت دار الأزياء الإيطالية «جوتشي» أن تبدأ العام الجديد 2023 بمجموعة «Cruise» للملابس، وتشكيلة «Hortus Deliciarum» للمجوهرات المستوحاة من الثقافة الرومانية، أما الأزياء فاستوحى المصمم الإبداعي لـ«جوتشي»، Alessandro Michele، العرض من أعمال والتر بنجامين، الفيلسوف الألماني من القرن العشرين، والذي فر من ألمانيا في الثلاثينيات.

أبرز صيحات 2023 من جوتشي

مع بداية العام الجديد تستطعين الحصول على قطع «جوتشي» الجديدة التي عبرت عن التاريخ الروماني، وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«جوتشي»، تشير العناصر الموجودة في الملابس التي عرضتها للشعراء والعلماء وعلماء الفلك والفلاسفة وعلماء الرياضيات إلى الإلهام الذي لا حصر له والذي تم نسجه من خلال المجموعة، وتحديد لغة عالمية للقاءات والقصص والأشكال والنسب، وفقًا لمجلة الموضة العالمية «harpersbazaar».

وقدمت الدار أكبر مجموعة الألوان والتصاميم التي تعود إلى القرن الـ16، وأحذية مستوحاة من العصر الفيكتوري وصور ظلية من الأربعينيات، وأنماط بصرية من السبعينيات وحقيبة أفروديت الجديدة.

مجوهرات «جوتشي» المستوحاة من العصر الروماني

قدم المصمم إليساندرو ميكيل المجموعة الثالثة من تشكيلة Hortus Deliciarum لـ«جوتشي» بإلهامٍ من مدينته التاريخية بمجموعة من الأحجار الكريمة، استوحى تصاميمه الجريئة والمتفردة من الرموز الخفية للأساطير والكتب القديمة، ليعكس عالمه الفريد وخياله النابض بالحيوية.

المجموعة تضم أساور تشكل التوابيت والمنحوتات النصفية والمجسمات اليونانية الرومانية التي كانت جزءًا من المجموعات التي امتلكتها العائلات الأرستقراطية في روما، كما تزينت العقود والأساور بمجموعة من الأحجار النادرة التي تألّقت بها مجموعة من السيدات في العصور الوسطى، بمن فيهن الفنانات والأميرات.

يمكنك أيضًا شراء التشكيلة التي تدور حول 5 مواضيع مختلفة، وهي جولات النبلاء، التي تستمد إلهامها من مدينة روما وقصورها العمرانية، والجمال المتلوّن المستوحى من ثقافة المهراجا الهندية، واللآلئ الفريدة المستوحاة من مفهوم العالم الجديد والتي تتميز بتصاميم هندسية مزينة بأشكال ملتفة وخواتم كبيرة فاخرة مستطيلة الشكل يتم ارتداؤها بإصبعين معاً.