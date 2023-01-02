تدريب سيدات بالسعودية على قيادة أحد أسرع قطارات العالم.. أول مرة في المملكة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكين المرأة في كافة مجالات العمل، أحد المساعي التي بدأت المملكة العربية السعودية في التوجه لها خلال السنوات الأخيرة، حيث تم اتخاذ خطوة جديدة مؤخرا، وهي تخريج دفعة من السيدات لقيادة قطار الحرمين الشريفين للمرة الأولى.

تفاصيل تخرج دفعة السيدات السعوديات

وحسب ما كشفته وكالة «سبوتنيك»، أن الخطوط الحديدية السعودية (سار)، أعلنت مؤخرًا تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين الشريفين، وهو ما لاقى إشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

ودونت الخطوط الجوية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»: «32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم، ليكنّ بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع».

وسرعان ما لاقت تلك الأنباء حفاوة كبيرة من قبل العديد من المسؤولين بالمملكة، فجاء من بين التدوينات: «تأهيل أول دفعة من قائدات قطار الحرمين السريع هو مصدر فخر واعتزاز لنا، وتأكيد للثقة الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه المرأة السعودية في التنمية والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».

الزي الخاص بقائدات القطارات

وتم نشر عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت الاحتفاء بتخرج السيدات السعوديات اللاتي تمت توليهن مهمة قيادة قطار الحرم المكي، إذ ظهرن وهن مرتديات الزي الرسمي المخصص لهن، والذي تمثل في بدلة باللون الأسود، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية باللون ذاته.

وخلال الفيديو ظهرت السيدات الخريجات أثناء لحظات تدريبهن على أسس قيادة قطار الحرمين الشريفين.

مظاهر تمكين المرأة السعودية

لم تكن قيادة المرأة السعودية لقطار الحرمين الشريفين الخطوة الأولى في تمكين نساء المملكة، فقبل عدة أعوام تم إصدار القوانين بشأن منح السيدات رخصة قيادة السيارات للمرة الأولى، وحينها شمل القرار توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء.

المرأة في البرلمان السعودي

كما شاركت المرأة السعودية في العمل البرلماني قبل عدة أعوام، حيث تم حينها تعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة، ونص القرار الملكي على تخصيص 20% من مقاعده للنساء.

المساواة بين المرأة والرجل في العمل والأجور

كما أن المرأة السعودية لاقت تمكنًا مميزًا بمجالات سوق العمل أيضًا، وأصبح هناك مساواة في العمل والأجور بينها وبين الرجل.