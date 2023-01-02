حقيقة ارتداء جورجينا قميص النصر السعودي.. «شغلت الجماهير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتداء جورجينا قميص النصر السعودي أحد الأمور التي شغلت بال الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك عقب تعاقد نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تاريخية، مع نادي النصر السعودي، والانتقال إلى المملكة.

وسرعان ما ربط الكثيرون بين انتقال اللاعب العالمي للنادي السعودي، وبين ارتداء جورجينا قميص النصر السعودي، كخطوة تشجيعية منها لحبيبها.

حقيقة ارتداء جورجينا قميص النصر السعودي

وشهدت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، وهي ترتدي القميص الخاص بالفريق العربي، وهو ما أثار التساؤلات نحو حقيقة ارتداء جورجينا قميص النصر السعودي.

وتبين أن الصور المتداولة لـ جورجينا بقميص النصر السعودي، معدلة عن طريق برامج «الفوتو شوب»، وذلك حسبما ذكر موقع «العربية».

جورجينا تهدي رونالدو سيارة فارهة

وقبل عدة أيام، وخلال الاحتفال بأعياد الكريسماس، فاجئت عارضة الأزياء العالمية حبيبها كريستيانو رونالدو، بإهدائها له سيارة رولز رويس في نسخة «فانتوم»، والتي قدر ثمنها بنحو 300 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 8 ملايين جنيه مصري.

وحينها نشرت جورجينا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أثناء تقديمها الهدية الفاخرة لحبيبها، وكذلك تقديمها مجموعة من الهدايا الخاصة لأبنائهما والتي تمثلت في درجات صغيرة للصغار، ونموذج محاكاة لتعلم قيادة السيارات في المنزل لابن كريستيانو الأكبر، حيث حصد حينها الفيديو ملايين المشاهدات.