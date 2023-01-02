طريقة عمل القرنبيط في الفرن بخطوات بسيطة.. «أكلة شتوية خفيفة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل القرنبيط في الفرن، واحدة من الوصفات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت، وتلجأ لها خاصة خلال أيام البرودة في فصل الشتاء، وذلك لكونها من الأكلات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، إلى جانت احتوائها على الكثير من العناصر المهمة للصحة.

ويمكن تطبيق طريقة عمل القرنبيط في الفرن داخل المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة لا تستغرق وقت طويلًا منكِ.

طريقة عمل القرنبيط في الفرن

ونقدم لكِ خلال السطور الآتية، طريقة عمل القرنبيط في الفرن، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها ببرنامج «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المكونات:

بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة

ملعقة ثوم مفروم

ثمرتان فلفل رومي مقطعة إلى شرائح رفيعة

قرنبيطة مسلوقة

5 بيضات

نصف كوب ماء أو لبن

نصف كوب دقيق

ملعقة بيكنج بودر

بقدونس مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

خطوات طريقة عمل القرنبيط في الفرن

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل القرنبيط في الفرن، بوضع كمية من الزيت ومعها شرائح البصل وشوحيه لمدة قليلة.

- في الخطوة التالية، ضيفي الثوم المفروم، وقلبيه مع كل من الفلفل الحار والرومي وقلبيهما سويًا.

- قطعي القرنبيط إلى قطع صغيرة وضعيهم مع الثوم والبصل.

- ضعي الخمس بيضات في بولة وتبليهم بالفلفل الأسود والملح والكمون، وابدأي في الخفق.

- ضيفي الثوم المفروم وقلبيها.

- فيما بعد ضيفي الماء أو اللبن ومن ثم الدقيق والبيكنج باودر، وقلبي حتى يذوب الدقيق.

- بعد ذلك يضاف البقدونس المفروم إلى الدقيق وقلبيهما سويًا جيدًا.

- قلبي القرنبيط في الخلطة السابقة جيدًا.

- ضعي قطع القرنبيط في صينية وادهنيها بالزيت أو السمن، وضعي بقية الخليط فوقه وأدخليها الفرن حتى تمام النضج.