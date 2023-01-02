فوائد مذهلة لروائح الطعام الشهية.. تساعد على فقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسة جديدة في جامعة «سانت جوزيف» في فيلادلفيا، أنه على عكس الشائع، يمكن للروائح الشهية أن تساعد على فقدان الوزن الزائد والالتزام بالنظام الغذائي، إذ كان من المتعارف عليه أن تعرض حاسة الشم لروائح شهية يُساعد على حب وتناول المزيد من الأطعمة، فعادةً شم المرء لرائحة الطعام يجعله يذهب لتناوله ما ينتح عنه زيادة في وزن الجسم.

دراسة تكشف فائدة الروائح الشهية

أجرى الباحثون في الجامعة، دراسة على 3 أشخاص عرضوهم لروائح شهية لمدة 5 دقائق من خلال ارتدائهم لقمصان معطرة بزيت مُستخلص الشوكولاتة، ومن ثم مشاهدة فيديو وثائقي عن الطبيعة، قبل تحديد رغبتهم في تناول الشوكولاتة، وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن التعرض للروائح الشهية يساعد من يتبع نظامًا غذائيًا على التأهب للمحفزات والتمسك أكثر بالنظام الغذائي الصحي، في حين تعرضت المجموعة الثانية للرائحة لمدة دقيقة، والمجموعة الثالثة لم تتعرض لأي رائحة مرتبطة بالطعام، ووجد الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة لمدة 5 دقائق كانوا أقل رغبة في تناولها مقارنةً بالذين تعرضوا للرائحة لمدة دقيقة واحدة أو لم يتعرضوا لها على الإطلاق.

ومتابعة للدراسة في تجربة منفصلة، تعرض المشاركون لصور أربعة عناصر غذائية لرقائق البطاطس وسلطة الفواكه وآيس كريم الشوكولاتة والجرانولا، وذلك بعد تعرضهم لرائحة الشوكولاتة، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة فقط كانوا أقل ميلًا لاختيار مثلجات الشوكولاتة أو رقائق البطاطس وهي الخيارات غير الصحية، وكانت النتيجة غريبة لمن يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا، إلا أن باحثي الفريق الدولي الذي أجرى الدراسة وجد أنها تساعد على التمسك بالحمية وبالتالي فقدان الوزن، ونُشرت الدراسة في مجلة «بيزنس ريسرتش».

تعليق طبيب على الدراسة

وفي هذا الصدد قال رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، مجاوبًا على سؤال هل الروائح الشهية تزيد من الرغبة في تناول الطعام؟، وهل لها علاقة في تأثير تناول الطعام الشهي على متبعي الأنظمة الغذائية؟، قائلًا إن الروائح الشهية عادةً لا تؤثر على الأشخاص الذين يريدون وبشدة اتباع نظام غذائي صحي، فالمحبين لتناول الطعام والإفراط في ذلك لا يستخدمون براعم التذوق فقط، وإنما أيضًا العديد من الحواس الأخرى، فعلى سبيل المثال، تلعب حاسة البصر دورًا رئيسيا في التغذية حيث تعمل حاسة البصر على إدراك مدى شهية الطبق أمامها، في حين تعمل حاسة الشم على إدراك رائحة الطعام ودرجة لذته ولا تؤول بالضرورة إلى تناوله.

فوائد روائح الطعام

- روائح الطعام مفاتيح يتألف منها كود التعرف علي كل نوع طعام.

- روائح الطعام المفيد مثل الخضراوات والطعام الذي يحوي على الأعشاب مثل الينسون والحبهان مفيد لعلاج الصدر من الحساسية.

- زيادة مغذيات شعيرات الأنف، لأن يتم دعمها من خلال التعرف على الروائح المختلفة.