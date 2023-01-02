أب يتنازل عن المهر والشبكة والفرح ويزوج بناته دون شروط.. ماذا حدث بعد عامين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسهيل أمور الزواج أمر أصبح تتجه إليه أنظار العديد من الآباء خلال الآونة الأخيرة، لمراعاة الظروف المعيشية والتكلفات المادية التي يشهدها العروسين خاصة الشباب، وهو ما لجأ إليه مؤخرًا، رب أسرة سوري، إذ قرر تزويج ابنتيه بمهر لم يتعد قيمته 10 جنيهات مصرية.

تفاصيل تزويج الأب السوري لابنتيه

بشكل مفاجئ قرر الأب الذي يدعى إبراهيم العلو، ويبلغ من العمر 47 عامًا، ويقطن بشمال شرق سوريا، تزويج كلتا ابنتيه بمهر بسيط على مدار العامين الماضيين، وهو ما لاقى إشادات واسعة بموقفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق مجتمعه، حسب ما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

ونظرًا للوضع المادي العصيب الذي يعيشه الأب السوري، إذ يعول 3 فتيات وولدين، قرر عدم المغالاة في مهور ومتطلبات زواج ابنتيه، وبلغت قيمة مهر ابنتيه ألف ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من نصف دولار، وبقيمة 9 جنيهات مصرية ونصف، وهو ما أشاد به الكثيرون نظرًا لما قدمه الأب من موقف إنساني لتسهيل أمور الزواج.

سبب اتجاه الأب لهذه الفكرة

وكشف الأب الأربعيني في تصريحات محلية عن سبب تفكيره في هذه الخطوة، موضحًا أنها جاءت بغرض تسهيل أمور الزواج، وأنه أراد تزويج بناته لشباب ذو خلق، دون الالتفات للوضع المادي، وكذلك تشجيعًا منه على تخفيض قيمة المهور على الرجال.

تصريحات ابنة الرجل السوري

فيما عبرت إحدى ابنتيه، وتدعى إسراء العلو عن سعادتها بما قام به والدها، موضحة أنها تزوجت دون إقامة حفل زفاف، وأن تلك التجربة لم تؤثر على علاقتها بزوجها الحالي، على الرغم من تعرضها لبعض الانتقادات من المجتمع النسوي ببلدتها بسبب عدم تقبلهن الفكرة، لكنها سعدت بها كثيرًا، ولم تكترث لتلك الآراء السلبية.

الابنة الثانية وتدعى «دعاء»، تزوجت في عام 2021 وهي الآن أم لطفلة، قالت إنّ الكثيرين بعدما يعرفون بموقف والدها تنتابهم «الدهشة»، ليستطرد زوجها والذي يدعى زياد حسن، «لولا هذا التيسير لما استطعت الزواج مطلقًا في هذه الظروف العصيبة»، داعيًا الأسر والأهالي في كافة المجتمعات بالتخفيف من أعباء وتكاليف الزواج، وعدم المغالاة في المهور، حتى تتناسب الأمور مع أحوال الشباب.

تزويج بنات العم بالطريقة ذاتها

ومع تلك الخطوة التي قام بها الأب الأربعيني مع ابنتيه، شعر نجل عمه بالتشجيع على القيام بها أيضًا في تزويج بناته هو الآخر، دون وضع أي شروط للزواج، وهو ما كشف عنه في تصريحاته.