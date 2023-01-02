شهامة المصريين تسعد عروسة.. طلبت فستان «سلف» فانهالت عليها الهدايا والعروض المجانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهامة المصريين دائمًا ما تظهر في المواقف الإنسانية العصيبة، إذ تمتد كافة الأيادي لمساعدة غيرها بقدر الإمكان، وهو ما ظهر مؤخرًا، مع عروس عبر إحدى المجموعات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما طلبت المساعدة من الفتيات المتواجدات معها على المنصة ذاتها، لتوفير زي خاص كي ترتديه في عقد قرانها، لصعوبة ظروف أسرتها المعيشية.

تفاصيل منشور العروس

ودونت العروس خلال منشورها قائلة: «جماعة كتب كتابي بعد أسبوع وماكنتش عاملة حسابي وحقيقي ظروف والدي متسمحش خالص أخد فلوس وأشتري وأجر حتى، لأن والدي راجل كبير وشغال باليومية يدوب يكفي».

وأضافت العروس خلال منشورها على «فيس بوك»: «كنت محتاجة لو في بنت عندها وينفع ألبسه يومها وهرجعهولها تاني على طول، وهسيبلها البطاقة وكارنيه الكلية وكل حاجة».

جدعنة وشهامة من أعضاء الجروب

ولم تمر دقائق حتى لاقى منشور العروس تفاعلا كبيرا من قبل العديد من أعضاء المجموعة الخاصة بفئاته المختلفة، إذ عرض عليها عدد من الفتيات توفير ما يلزمها من زي خاص لتلك المناسبة سواء كـ فساتين، أو قطع أخرى، فيما عرض بعض الفتيان عليها توفير التصوير الفوتوغرافي لها خلال هذا اليوم دون مقابل أيضًا.

وجاءت التعليقات متفاعلة معها، وكان أبرزها، «عندي بليزر أسود لو ينفعك كلميني»، «عندي دريس ابعتي خاص لو ينفع معاكي»، «لو احتاجتي مصور كلميني»، «لو محتاجة ميكب أرتست كلميني».