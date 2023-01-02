تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة.. «مات بعد ساعات من احتفالهما برأس السنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت الموديل والبلوجر مريم جودة، وفاة زوجها محمد عبداللطيف، بعد ساعات من احتفالهما باستقبال عام 2023، إذ يعد أول عام جديد يجمع بينهما عقب شهرين من الزواج.

وجاء الأمر مع انتشار صور الزوجين، أثناء احتفالهما باستقبال العام الجديد في منزلهما، بملابس تتلاءم مع احتفال رأس السنة الميلادية، إلا أن الأمر تحول من تعليقات الإعجاب بالصور إلى تعازي من الرواد، بعدما أعلنت الزوجة، مريم جودة وفاة زوجها.

احتفال مريم جودة وزوجها برأس السنة

ونشرت البلوجر «جودة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جلسة تصوير لهما سويًا، قائلة: «الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة عايزة أقولك أن دي أحلى رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض ويارب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت».

وتابعت: «أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئا من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه.. ‏رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لَي كُل العمر».

وبعد ساعات، وفي الصباح صدمت «الموديل» مريم جودة، متابعيها بخبر وفاة زوجها، بعد ساعات من الاحتفال، إذ دونت: «إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت.. «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، توفى إلى رحمه الله تعالى زوجي يمحمد عبد اللطف محمد عبد اللطيف صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مدافن المنارة الباب الثاني بمسجد المواساة».

النيابة تعرض جثة زوج مريم جودة على الطب الشرعي

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بعرض جثة محمد عبداللطيف، زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي، وذلك لتشريحها، والوقوف على أسباب الوفاة، كما طالبت النيابة بسرعة التحريات بالواقعة وأمرت باستجواب أسرة المتوفى.