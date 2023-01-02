أمطار رعدية حتى 7 يناير.. كيف تحمي أطفالك من تأثيرات الموجة الباردة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتابع الأمهات حالة الطقس أولا بأول، لحماية الأبناء من آثار الطقس ونزلات البرد المنتشرة خلال فصل الشتاء، ويسود خلال الأيام القادمة حالة من التغيرات المفاجئة في الطقس، تبدأ من اليوم وتستمر حتى 7 يناير، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذرة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة وأكثر حدة وغزارة على مناطق متفرقة من الجمهورية، لتمتد إلى محافظات الوجه البحري والإسكندرية والقاهرة الكبرى، نتيجة لوجود فرق في درجات الحرارة الذي يتجاوز الـ40 درجة مئوية بين السطح وطبقات الجو العليا على ساحل البحر المتوسط حتى شمال الصعيد، بخلاف السحب والشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.

ظواهر تؤثر على حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنّ صباح اليوم الاثنين، سيشهد شبورة مائية صباحية كثيفة على مدن القاهرة والوجه البحري، مصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية بنسبة 60% على فترات متقطعة مع نشاط من الرياح الهادئ، وفي يوم 3 يناير ستستقط أمطارا على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة مع أمطار خفيفة تمتد إلى المساء في مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وخلال 4 يناير تكون الأمطار خفيفة مع السُحب المتوسطة والمنخفضة ستكون على العديد من المحافظات بينها الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ويوم 5 يناير تحدث شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

وبالتزامن مع حالة الطقس السيئة التي تسود فصل الشتاء، قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حفاظًا على الصحة والحماية من الأمراض المختلفة، وكانت كالتالي:

- ارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد على التدفئة وتُحافظ على درجة حرارة الجسم.

- تناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية المناعة وتحافظ على الصحة.

- ممارسة الحركة البدنية في اليدين والقدمين لمزيد من التدفئة.

- القيام بتناول المياه والسوائل قبل الخروج في الطقس البارد.