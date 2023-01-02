الامارات | كيف احتفل المصريون القدماء برأس السنة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، أن المصريين القدماء كانوا يحتفلون برأس السنة وسط طقوس عائلية وجماعية من البهجة والفرح.

وأضاف أنهم كانوا يذهبون إلى الحدائق والمنزهات والحقول بالإضافة إلى تناولهم الطعام المفضل لهم في ذلك الوقت مثل البط الذي يصطادونه والأوز، والأسماك المجففة والمشروبات المفضلة مثل عصير العنب، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وتابع عامر قائلا "هذا العيد كان يسمى بـ(وبت رنبت)، وقصته تعود لعشرات الآلاف من السنين، فيما اتخذ عيد رأس السنة في الدولة الحديثة طابعا دنيويا وخرج من بين الأعياد الدينية العديدة ليتحول إلى عيد شعبي له أفراحه ومباهجه ومعانيه".

وأشار إلى أن احتفال قدماء المصريين برأس السنة، وقدوم عام جديد، كان مناسبة عظيمة يجتمع فيها كل المصريين، وكانوا يخرجون تمثال "حتحور" في ذلك اليوم للنور لتراه الجموع، وكأنه يمنح الحياة لعام آخر جديد.

وكان لـ "حتحور" حضور كبير في تلك الاحتفالات فهو حسب معتقداتهم القديمة إله السعادة والمرح والسرور لدى قدماء المصريين، وقد احتفل المصريون القدماء بشجرة الحياة التي يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة رمز الحياة المتجدد.