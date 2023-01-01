الامارات | وفاة نجمة مذيعات الأخبار الأميركيات باربرا والترز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الصحافية الأميركية باربرا والترز، أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 93 عاماً، على ما أعلنت أمس قناة «إيه بي سي»، حيث عملت سنوات طويلة.

وكانت نجمة البرامج التلفزيونية الأميركية ودّعت المشاهدين في عام 2014 مع عبارة «أراكم قريباً» باللغة الفرنسية، بعد أكثر من 50 عاماً من العمل على الشاشة، وكان عمرها آنذاك 84 سنة. ولم تذكر الشبكة الأميركية سبب الوفاة أو مكانها. وكانت باربرا والترز أجرت مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، إضافة إلى قادة أجانب مثل صدام حسين وأنور السادات وفيدل كاسترو والدالاي لاما، ومشاهير آخرين مثل بيت ديفيس وأنجلينا جولي.

وحققت والترز شهرة في عالم الأخبار الأميركي لاسيما في البرنامج اليومي «The View» الذي أطلقته عام 1997 على «إيه بي سي». وأشارت القناة إلى أن الصحافية فازت بـ12 جائزة «إيمي»، جميعها مع «إيه بي سي» باستثناء واحدة. وعندما غادرت القناة في عام 2014، أبدت والترز سعادتها كونها رائدة في مهنة ظلت فترة طويلة حكراً على الرجال.

وكانت هيلاري كلينتون قد أتت حينها لتعبر عن احترامها، إضافة إلى مقدمة البرامج والمنتجة التلفزيونية أوبرا وينفري ونحو 20 صحافية تلفزيونية. وفي عام 1976، كانت والترز أول امرأة تقدم نشرة الأخبار المسائية «ABC Evening News»، وحصلت على راتب غير مسبوق بلغ مليون دولار سنوياً.