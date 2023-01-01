نصائح ضرورية من «الصحة» بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الغد

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ كشفت أنه من المقرر أن تكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، وتظل حتى يوم الجمعة المقبل، الأمر الذي يخشاه الكثير، وخاصة الأمهات، إذ تخشى إصابة أطفالهن بالأمراض التنفسية وفيروسات البرد.

4 نصائح ضرورية لتجنب الإصابة بالمرض

وفي هذا الصدد، قدمت الصفحة الرسمية، لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خريطة صحية ضرورية لتجنب الإصابة بالمرض، اثناء انخفاض درجات الحرارة.

وجاءت النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان، للمواطنين لتجنب الإصابة بالمرض على النحو التالي:

- تناول وجبات صحية.

- ممارسة الحركة البدنية في اليدين والقدمين.

- ارتداء الملابس الثقيلة للحماية من برودة الجو.

- القيام بتناول المياة والسوائل قبل الخروج في الطقس البارد.

حالة الطقس غدًا

وحول حالة الطقس غدًا، أشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ البلاد من المقرر أن تتأثر بمنخفض جوي بارد قادم في طبقات الجو العليا، إذ يؤثر على المحافظات الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت «الأرصاد» أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط الامطار المتفاوتة الشدة على السواحل، سيستمر وخاصة محافظتي مطروح والإسكندرية، كما تمتد الأمطار أحيانا إلى بعض المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري، التي تضم محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والشرقية.