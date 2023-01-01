الامارات | فرحة 7 نجوم في دبي.. ترحب بـ 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأمسية تشبه ليالي ألف ليلة وليلة، ووسط حشود من ضيوف دبي من أرجاء العالم المختلفة، أبهرت القرية العالمية في دبي، زوّار وجهة السعادة، بجرعات مضاعفة من الفرح خلال ليلة رأس السنة، التي شهدت لوحات وفعاليات مبهرة نشرت البهجة على أرض القرية وفي سماء دبي.

واستقبلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، العام الجديد 2023 مع ضيوفها على نحو مميز، مع عدّ تنازلي تكرّر سبع مرّات وسبعة احتفالات بانتصاف الليل طوال ليلة رأس السنة.

وحرص الآلاف من عشاق القرية العالمية على الحضور المبكر، إذ شهدت بوابات الوجهة إقبالاً لافتاً منذ فتحها، من العائلات والأفراد الذين استمتعوا بقائمة الفعاليات المميزة التي أعدتها القرية لهذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء من الفرح، والأنشطة الترفيهية التي ترضي كل الأذواق والشرائح العمرية.

وشهدت الاحتفالات بقدوم العام الجديد مشاركة الآلاف من ضيوف القرية العالمية، الذين أمضوا لحظات لا تنسى في ليلة رأس السنة، التي بدأت في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع انتصاف الليل في الفلبين، قبل الانتقال إلى تايلاند في التاسعة مساءً، وبنغلاديش في 10 مساءً، والهند في 10:30 مساءً، وباكستان في 11 مساءً، والإمارات عند 12 منتصف الليل، وأخيراً مع تركيا في الواحدة بعد منتصف الليل، إذ تميّزت كل احتفالية في هذه الأوقات بعدّ تنازلي خاص، وعروض ثقافية وترفيهية رائعة على المسرح الرئيس وعرض مبهر للألعاب النارية في سماء القرية العالمية.

وتمكّن ضيوف القرية العالمية، خلال ليلة رأس السنة الجديدة، من استكشاف التجارب الثقافية التي تزخر بها الوجهة وتمثل أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجربة تسوّق مميزة من خلال أكثر من 3500 منفذ بيع، وما يزيد على 250 منفذاً متنوّعاً لتناول أشهى المأكولات، إضافة إلى خيارات واسعة من الألعاب والجولات الترفيهية المتنوّعة والتي يتجاوز عددها 175، في الوقت الذي قدّمت فيه منسقة الأغاني «دي جي شيرين» أروع الريمكسات والألحان على المسرح الرئيس خلال الليلة في أمسية فريدة من نوعها.

من جهتهم، أعرب زوّار للقرية العالمية عن فرحتهم بالفعاليات المميزة التي تنظمها الوجهة، مشيرين إلى أن القرية دائماً تبهرهم بمفاجآت خلال احتفالات رأس السنة التي يحرصون على الاحتفال بها في وجهتهم المفضلة كل عام.

وتزيّنت القرية العالمية، أخيراً، بزينة الأعياد على ممشى الاحتفالات، لتمكن الضيوف من التقاط صور تذكارية مثالية، وكذلك الاستمتاع بأجواء الثلوج في حلبة «تزلج سنوفست»، إذ ستتواصل الفعاليات الثقافية والترفيهية خلال الموسم الـ27 الذي يستمر حتى أبريل المقبل.

وتعدّ القرية العالمية من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، إذ استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسّد ملامح العالم المختلفة، وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وهي وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوّق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة، التي تعد الأكثر ضخامة وتنوّعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية، إضافة إلى التجارب الترفيهية عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

أمنيات

مع كل عرض مبهر للألعاب النارية في القرية العالمية بدبي، كانت تتجدّد الفرحة بين ضيوف القرية العالمية، التي تمنت لزوّارها عاماً جديداً حافلاً بتحقيق الأماني والروائع أيضاً.

• كل احتفالية بدأت بعدّ تنازلي، ولوحات رائعة على المسرح، وعرض مبهر للألعاب النارية في سماء دبي.



• العروض المبهرة بدأت في الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع انتصاف الليل في الفلبين.



• الضيوف استكشفوا خلال ليلة رأس السنة تجارب رائعة تزخر بها القرية.



• • 90 ثقافة من أنحاء العالم تلتقي تحت مظلة وجهة السعادة المميزة في دبي.