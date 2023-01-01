حكاية اليابانية «يايوي كوساما».. من المرض النفسي لأشهر فنانة تشكيلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علمت بمرضها واختارت اللجوء لمستشفى الأمراض النفسية بإرادتها، لتتخذ من المرض النفسي سبيلًا لأن تبدع وتصبح واحدة من أشهر الفنانات في العالم وتباع لوحاتها بمبالغ خيالية، لم يؤثر تقدم السن والمرض على الفنانة اليابانية يايوي كوساما، إذ أن لوحاتها لا تزال الأكثر مبيعًا في العالم منذ أن بدأت في الستينيات.

رحلة «يايوي» بين الفن والمرض النفسي

بحسب ما ذكرته «CNN» لم تكن العجوز اليابانية يايوي كوساما البالغة من العمر 93 عامًا تتخيل أن تعيش أكثر من 20 عامًا في مستشفى الأمراض النفسية حينما بدأت حياتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، لكنها استسلمت للاعتراف بمرض الوسواس القهري الذي جعلها بدايةً من السبعينات تلجأ للطب النفسي وهي تردد مقولة «خذ قلبك المكسور وحوله إلى فن» التي قالتها الممثلة الأمريكية ميريل ستريب في خطابها عند استلامها جائزة جولدن جلوب في عام 2017.

العجوز التسعينية مازالت ترسم يوميًا في مستشفى الأمراض النفسية التي سجلت دخولها طواعية وتعيش فيها منذ السبعينيات لتظهر بعض أحدث إبداعاتها جنبًا إلى جنب مع رسومات جديدة في معارض الفنون بهونج كونج يجمع معرض «Yayoi Kusama: 1945 to now» به أكثر من 200 عمل، ويمتد على مدى سبعة عقود باعتباره أكبر معرض لفنها في آسيا خارج وطنها الأم.

أشهر فنون يايوي كوساما

اشتهرت الفنانة «كوساما» بتماثيل القطين المميزة ولوحاتها المنقطة التي تجني ملايين الدولارات في المزادات، فقد ارتفع نجاح Kusama في العقد الماضي عندما حققت تركيباتها المساماة بـ«Infinity Mirror Room» جميع التذاكر التي تباع في المتاحف في جميع أنحاء العالم بسبب جاذبيتها السائدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن معرضها الجديد في هونغ كونغ مليء بلحظات حقيقية في عالم السوشيال ميديا، بحسب نائب مدير المتحف Doryun Chong الذي شارك في تنظيم العرض: «آمل أن يغتنم الزوار الفرصة للتعمق أكثر وأوضح، لأن فن كوساما أكثر بكثير من مجرد منحوتات وأنماط منقطة، إنها مفكرة في الفلسفة العميقة، وشخصية رائدة كشفت الكثير عن نفسها وضعفها وكفاحها كمصدر للإلهام لفنها»