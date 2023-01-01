«لو اللحمة خلصت».. طريقة عمل كفتة الخضروات لتحضير وجبة اقتصادية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل العديد من ربات المنازل تحضير وطهي أشهى أنواع الكفتة على طاولة الطعام الرئيسية، إذ تبدع ربات المنازل في عمل كفتة اللحم التقليدية، أو كفتة صدور الدجاج والجمبري، وغيرها من الأنواع الغنية بالبروتين.

وقد تلجأ ربات المنازل اللاتي يحاولن توفير الميزانية خاصة مع نهاية الشهر، وبداية آخر جديد، في البحث عن بدائل اقتصادية لتحضير أشهى الأكلات والأصناف، بتكلفة موفرة.

وتعد كفتة الخضروات بديلًا مناسبًا لتحضير وجبة اقتصادية وغنية بالفوائد الغذائية المختلفة.

طريقة عمل كفتة اقتصادية بالخضروات

وقدمت الشيف منى الشربيني، لـ «هُن» طريقة تحضير كفتة اقتصادية بالخضروات، في المنزل جاءت على النحو التالي:

المقادير:

نص كوب برغل منقوع ومتصفي

بصلة مفرومة

جزرة مبشورة

كوسة مبشورة

فصين ثوم مفروم

عودين بقدونس مفرومين

ملعقتين بقسماط ناعم

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بهارات لحمة

رشة حبهان

طريقة عمل كفتة اقتصادية بالخضروات

احضري الكبة الكهربائية، وقومي بخلط جميع المكونات السابقة سويًا حتى تمام الامتزاج.

اخرجي الخليط الممزوج، وشكليه أصابع.

احضري قدر من الماء على النار وقومي بوضع المصفاة، واطهي الكفتة على البخار.

ارفعي الكفتة واتركيها جانبًا لتبرد

ضعي الاصابع في البيض المخفوق، ثم البقسماط.

قومي بطهيها بالزيت أو في و«الآير فراير» وقدميها ساخنة.