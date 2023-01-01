لا توقظ شخصا يتحدث أثناء النوم.. دراسة بريطانية تحذر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعيد أجسامنا شحن نفسها أثناء النوم، للحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة والاسترخاء، إلا أن مشاكل النوم واضطراباته تحول دون تحقيق ذلك، فعادةً ما يكون التحدث أثناء النوم غير ضار، لكنه يشير إلى اضطرابات نفسية ترتبط بالخوف، وقد يكون الكلام عبارة عن همهمة أو التحدث بلغة مختلفة، أو أحيانًا جمل كاملة، ويخشى بعض الأشخاص من احتمال إفشاء الأسرار أو الأفكار السرية عن غير قصد إلا أن الباحثين يفترضون أن الكلام أثناء النوم يتركز على الحياة اليومية، ولا يعتبر هذا النوع من اضطرابات النوم خطيرًا على الصحة، ولكنه أكثر سببه الخوف.

دراسة تربط بين الخوف والكلام أثناء النوم

وبحسب دراسة نُشرت في صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن حوالي اثنين من كل ثلاثة أشخاص يتحدثون أثناء نومهم في مرحلة ما، وهو أمر شائع إلى حد ما ويُعرف باسم نشاط النوم غير الطبيعي، وأوضحت أن محتوى الحديث أثناء النوم يظل مصدر خلاف بين الأبحاث، فمن الممكن ارتباطه بالأحداث الأخيرة التي حدثت في حياة النائم، وبالنظر للمزيد من البحوث في كثير من الأحيان يكون السبب قلة النوم أو الخوف.

تعليق طبيب على الدراسة

وتعليقا على الدراسة، أوضحت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، لـ«هُن» أنّه في بعض الأحيان النوم في بيئة مضطربة مثل ارتفاع درجة حرارة الغرفة أو البرودة الشديدة أو دخول الكثير من الضوء من الخارج أو حدث في حياة الإنسان يشكل خطر مرتبط بالخوف، ويجعل الإنسان يشعر بأنه أكثر عرضة للخطر، ويتحدث في أثناء النوم، ويحدث هذا بشكل متكرر لدى أولئك الذين يعانون من اضطراب الرعب، ولكن لا يجب إيقاظ شخص يتحدث أثناء النوم، بل من الممكن التربت على كتفيه إذا بدأ فجأة أو انطوى على قلق شديد ولا داعي للقلق، لكن إذا أدى الخوف إلى صراخ أو أفعال عنيفة، فينبغي مناقشة ذلك مع طبيب مختص.

نصائح للتخلص من الكلام أثناء النوم

وقدمت استشاري الصحة النفسية، مجموعة من النصائح للتخلص من الكلام أثناء النوم، نستعرضها في السطور التالية:

- الابتعاد عن الضغوطات النفسية.

- عدم التفكير في المشكلات قبل النوم.

- ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم بساعة.

- ممارسة تمارين الاسترخاء.

- التقليل من الإضاءة القوية أثناء النوم.

- ارتداء غطاء العين لحجب الضوء.

- تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح الغذائية والمعادن التي تمنح الجسم الطاقة والراحة.

- تجنب مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت أو الألعاب الإلكترونية قبل النوم مباشرةً.

- الحفاظ على مواقيت النوم مع أخذ قسط الكاف من النوم.