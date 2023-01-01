خمسينية تبيع الفطائر باللغات.. «الرزق يحب الخفية» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ببساطة وتلقائية شديدة، حصدت إعجاب المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكنها من التحدث بـ3 لغات، على الرغم من عملها في مهنة بسيطة وهي بيع الفطائر والمخبوزات بمدينة مراكش المغربية.

تحدث البائعة مع سائح برتغالي

وحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، فإن بائعة الفطائر المغربية تدعى لطيفة نجوى، ولاقت إشادات واسعة خلال الآونة الأخيرة، بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وهي تتحدث الإنجليزية بطلاقة مع سائح برتغالي، وثق تلك المحادثة في الفيديو.

وخلال الفيديو ظهرت السيدة الخمسينية، والتي تعمل في بيع نوع من الفطائر يعرف بـ«المسمن»، وهي تتحدث مع السائح البرتغالي وتعرض عليه تناول إحدى الفطائر التي تقدمها، إذ تمكنت من سؤال السائح حول مواصفات الفطيرة التي يريدها بالإنجليزية.

سبب تحدث البائعة عدة لغات

وبعد تداول الفيديو، أجرت السيدة المغربية العديد من اللقاءات الحوارية، كشفت عن تحدثها الفرنسية والإنجليزية إلى قدر من الإسبانية بطلاقة، لكنها تتواصل بالإنجليزية في حدود ما يتيحه العمل.

أما عن سبب تعلمها تلك المجموعة من اللغات، قالت في تصريحات إعلامية إنها لجأت إلى تعلمهم لأنها عملها يتطلب التعامل والتواصل مع جنسيات مختلفة من السائحين، «إذ لا يعقل أن تطلب من الناس أن يأتوا إليك حتى يترجموا ما يقوله الزبائن».