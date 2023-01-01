طريقة عمل الأخطبوط بالصلصة.. قدميه مع الأرز وعصير الليمون

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الأخطبوط من الأكلات البحرية التي بدأت تنتشر في الشرق الأوسط، ويمكن تناوله كوجبة أساسية غير تقليدية على سفرتك مع أطباق الأرز والسلطة الخضراء وبعض العصائر مثل الليمون نعناع، كما أنه من الأكلات سهلة التحضير والغنية بالفوائد الصحية، لاحتوائه على فيتامين بـ6، الذي يتحكم في مستوى الدهون الموجودة في القلب، ويحتوي على النحاس الذي يعمل على حماية القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فهو يقلل من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتقدم «هن» طريقة عمل الأخطبوط بالصلصة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، في خطوات بسيطة وسهلة يمكن الانتهاء منها بسهولة في دقائق فهو وجبة شهية يحبها الأطفال والكبار.

المكونات:

- أخطبوط مقطع.

- شرائح بصل.

- شرائح فلفل.

- 2 فصوص ثوم مفروم.

- حزمة صغيرة بقدونس مفروم.

-2 كوب عصير طماطم.

- كوب ماء.

- ملح وفلفل أسود وتوابل.

- ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة عمل الأخطبوط بالصلصة

تمر طريقة تحضير الأخطبوط بالعديد من الخطوات، وتحديدا تحضير الأخطبوط بالصلصة، في البداية قومي بغسل الأخطبوط جيدا بالماء والخل والليمون، ثم قومي بتحضير وعاء مناسب وقومي بإضافة السمن مع شرائح البصل والثوم المفروم.

- وفي الخطوة التالية قومي بتشويح البصل والثوم لمدة دقيقة ثم قومي بإضافة قطع الأخطبوط مع الملح والتوابل والفلفل الحار والبقدونس.

- ومع استمرار تشويح التوابل والأخطبوط، قومي بإضافة كوب من الماء مع التقليب الجيد، ثم نتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

- قومي بإحضار طاجن ثم ضيفي الأخطبوط وبعدها عصير الطماطم وقومي بإدخاله فرن ساخن لمدة 20 دقيقة، وقومي بتزين الطاجن بشرائح الليمون مع شرائح الفلفل الحار.

- قدمي الأخطبوط في أطباق مع الخبز أو طاجن الأرز بالخلطة، يمكن تحضيره بين الحين والأخر عندما تتوافر لديك مكونات الوجبة.