إطلالة أنيقة لـ زوجة تامر حسني بالحجاب في الحرم: «أفضل بداية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعدد من الصور من داخل الحرم المكي ظهرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بالحجاب، وسرعان ما لاقى ظهورها تفاعل الآلاف من متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، إذ أتممت أداء مناسك العمرة رفقة زوجها الفنان، وهو ما تفاعل معه المتابعون بالتوجه لهم بأفضل الأدعية والأمنيات خاصة مع بدء العام الجديد 2023.

وبإطلالة أنيقة ظهرت زوجة تامر حسني بالحجاب، مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، معبرة عن سعادتها البالغة بإتمام مناسك العمرة.

ظهور زوجة تامر حسني الحجاب

وتأتي تفاصيل ظهور زوجة تامر حسني بالحجاب، نحو ارتداءها ملابس الإحرام النسائية، التي تمثلت في عباءة وحجاب باللون الأسود، فيما ظهر زوجها بملابس الإحرام الخاصة بالرجال أيضًا.

كما نشرت بسمة بوسيل صورة ظهرت خلالها رفقة زوجها الفنان تامر حسني، وهما جالسان أمام الكعبة المشرفة، وخاشعين في الدعاء بالحرم المكي.

زوجة تامر حسني تحتفي بالعام الجديد

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو صغير عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها بموقع «انستجرام»، أثناء تمشيتها بالحرم المكي خلال أداء مناسك العمرة، وأرفقت تعليقًا بالإنجليزية قائلة: «لا توجد لدي بداية أفضل من هذه».

زوجة تامر حسني تحتفل بمنتخبها في كأس العالم

وخلال الشهر الماضي، حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، على تشجيع منتخب بلدها خلال فعاليات مونديال كأس العالم 2022، إذ نشرت صورة جمعتها بزوجها وإحدى ابنتيها أثناء تواجدهما بالمدرجات في إحدى المباريات، التي شهدت تأهل فريقها الوطني.

وخلال الصور ظهرت زوجة تامر حسني مرتدية قميصًا باللون الأسود، حمل الشعار الخاص بعلم دولة المغرب، وهو ما ارتداه زوجها وابنتها أيضًا، كما حملت راية بلادها تشجيعًا لفريقها الوطني، وعلقت قائلة: «ديما مغرب».