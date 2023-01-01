أسعار أقل من السوق.. تعرفي على أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة والمحافظات

القاهرة - سمر حسين - ماما

البحث عن التوفير وضبط ميزانية البيت هو أول ما يشغل الأسر وخاصة ربات البيوت، التي عادة ما تتحكّم في شكل النفقات، ومع ارتباط المناسبات المصرية بالأكلات عموما، ومن بينهم شهر رمضان المبارك، الذي تستهلك فيه العائلات كميات كبيرة من السلع، قررت الحكومة المصرية توفير السلع الأساسية واللحوم في معارض أهلا رمضان قبل 3 شهور من حلول الشهر الكريم على عكس العادة السنوية، ويقدم «هن» أماكن المعارض المُعلنة في القاهرة وباقي المحافظات.

قبل أسبوع من أول أيام شهر رمضان المبارك، تدشن معارض أهلا رمضان، ولكن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أنّ الشوادر الخاصة بمعارض أهلا رمضان ستكون مفتوحة أمام الجمهور بجميع المحافظات اعتبارًا من 1 يناير 2023.

ويمكن لربات البيوت شراء السلع الأساسية واللحوم من معارض أهلا رمضان 2023 بأسعار أقل من السوق، حسب تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء.

أماكن معارض «أهلا رمضان» 2023 في القاهرة

- منافذ البيع في حي السيدة زينب، وتحديدا في المنطقة الممتدة من شارع السد، وميدان زينهم، ومنطقة المواردي.

- منطقة مصر القديمة، تنتشر الشوادر في منطقة أثر النبي بزهراء مصر القديمة، وخارطة الشيخ مبارك، وكذلك عين الصيرة.

- وفي حي المقطم، توجد شوادر معارض أهلا رمضان في ميدان النافورة، والهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال وأيضًا منطقة السبعين فدان.

- في حي الخليفة، توجد في شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن، والأباجية، وأسفل كوبري الحضارات.

- في حي التبين، توجد في شارع الوسط بجوار ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط.

- في حي حلوان داخل شارع أبو رجيلة، والعزبة البحرية والقبلية، وعزبة الوالدة بعرب غنيم.

- وفي حي طرة، توجد في مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد، وشارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت، وشارع معهد أمناء الشرطة.

- وفي حي المعصرة، توجد بشارع العروبة، وشارع الخشاب أمام جامع أبو بكر، وأمام محطة مترو المعصرة.

- وفي حي البساتين، توجد بشارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء، وشارع 250 أمام المركز الأولمبي، منطقة بير أم سلطان.

- وفي حي دار السلام، توجد أمام شارع الفيوم، وشارع مجمع المدارس، شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

- وفي حي 15 مايو توجد أمام مبنى الحي.

- وفي حي المعادي توجد في ميدان العرب.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في مطروح.

توجد 3 معارض في مدينة مرسى مطروح نفسها، لكونها الأكبر من حيث الكثافة السكانية، على أن يكون أول معرض بجوار سوق ليبيا، ويوجد المعرض الثاني في منطقة شرق المدينة بعلم الروم، والمعرض الثالث بوسط المدينة أمام إدارة مطروح التعليمية، على أن يكون هناك معرضًا رئيسيًا في كل مدينة من المدن الـ7 التي تتبع محافظة مطروح وهم «الحمام، والضبعة، والعلمين، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة»، وتتواجد المعارض أمام مجلس المدينة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في الشرقية

وتوجد معارض أهلا رمضان في محافظة الشرقية داخل «ميدان عرابي في مدينة الزقازيق، مدينة القرين والمقام بجوار مستشفى القرين المركزي، مدينة فاقوس بجوار الهابي لاند بميدان عبد المنعم رياض بفاقوس، قرية الطويلة بمركز فاقوس بجوار كوبري السبيل بالوحدة المحلية للقرية، قرية الخطارة بجوار كوبري الخطارة مركز فاقوس، قرية الصوالح بالطريق الرئيسي المؤدي للوحدة المحلية بالصوالح بفاقوس، مدينة القنايات والمقام بجوار موقف السرفيس بالمدينة، مركز الحسينية والمقام بجوار مجلس المدينة، مدينة أبوحماد أمام مبنى رئاسة المركز، مدينة ديرب نجم أمام ميدان الشهداء بالمدينة، مدينة صان الحجر بجوار مركز الشباب أمام كلية الآثار ومجلس المدينة، بجوار بنك مصر بشارع بورسعيد، في بلبيس، بجوار موقف الزقازيق بشارع جمال عبد الناصر، بمركز بلبيس، بجوار الوحدة المحلية كفر أيوب أمام الوحدة الصحية على الطريق الرئيسي، ببلبيس».

أماكن معارض أهلا رمضان بالقليوبية

وتوجد معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية في الأماكن التالية «شارع فريد ندا ببنها وميدان المؤسسة، مدن القناطر الخيرية وطوخ والخانكة».

معارض أهلا رمضان 2023 في المحافظات

وتحدد كل محافظة بشكل منفصل وحسب المناسب، أماكن معارض أهلا رمضان 2023، وتقام 5 معارض ومنافذ في كل محافظة.