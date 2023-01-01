طلب مؤثر لـ هاجر الشرنوبي قبل عقد قرانها.. والحضور يستجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالتها البسيطة خطفت الفنانة هاجر الشرنوبي الأنظار نحوها، خلال احتفالها بعقد قرانها، الذي جاء وسط حضور نخبة من الفنانين والفنانات، إلى جانب أفراد أسرتها والأصدقاء المقربين، إذ أطلت بفستان زفاف أنيق، تميز باختلاف وبساطة تصميمه، وسرعان ما تلقت التهنئات من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأطلت هاجر الشرنوبي بفستان زفاف أبيض اللون لامع من المنتصف العلوي، وذو تصميم بسيط دون أي نقوش من أسفل معتمد على التُل السادة، إلى جانب وضعها طرحة زفاف منقوشة طويلة فوق رأسها.

هاجر الشرنوبي تطلب الدعاء لوالدها

وخلال عقد القران، أثرت هاجر الشرنوبي في نفوس المتواجدين، بعد طلبها من جميع الحضور قراءة الفاتحة على روح والدها قبل البدء في عقد الزواج، وهو ما لاقى تضامنًا واسعًا معها من قبل الحاضرين.

وبعد عقد القران، أطلت هاجر الشرنوبي في فستان «second look»، والذي جاء «أوف شولدر» وباللون الأصفر، مع اعتمادها تسريحة الشعر الانسيابي.

معلومات عن هاجر الشرنوبي

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة هاجر الشرنوبي، وفق حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- واحدة من الممثلات المصريات التي سطع نجمها في السنوات الأخيرة بمجال التمثيل.

- تخرجت هاجر الشرنوبي في معهد التمثيل والإخراج.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها «كفر دلهاب»، «الحصان الأسود».

- شاركت مؤخرًا، في بطولة مسلسل «الضاحك الباكي» أمام الفنان عمرو عبد الجليل، الذي جسد السيرة الذاتية للفنانة الراحل نجيب الريحاني، إذ لعبت دور «سعاد» ابنة عمة الفنان الراحل.

- في نوفمبر الماضي، تصدرت هاجر الشرنوبي محركات البحث، بعد ظهورها بإطلالة جذابة خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان مصمم على منوال أحد الفساتين الشهيرة بالشحرورة صباح، الذي ظهرت به في فيلم «شارع الحب».