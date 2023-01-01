10 فوائد لـ صابونة محمد رمضان الذهب.. تعالج خلايا الجلد وتجعلك أصغر سنا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الذهب من المعادن الثمينة، ويتهاتف عليه النساء لاقتنائه على شغل مصوغات ذهبية، لكن مؤخراً زاد الحديث عن فوائد الذهب العلاجية، التي تدخل في علاج مشاكل البشرة، خاصة بعد حديث الفنان محمد رمضان عن استخدام صابونة الذهب خلال حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي أثناء الاحتفال بـ ليلة رأس السنة.

فوائد صابون الذهب عيار 24

واحتفلت الإعلامية منى الشاذلي بليلة رأس السنة خلال استضافتها الفنان محمد رمضان وطفليه لأول مرة عبر شاشة «CBC»، وسألته المذيعة عن حقيقة الصابونة الذهب الذي يستعملها، ليرد عليها «الصابونة الذهب حقيقية، وفيها حبيبات»، ساخرًا «لسه غاسل وشي بيها قبل ما أجي الحلقة»، أما عن سعر الصابونة، قال«رمضان» في فيديو قصير نشره عبر صفحته الشخصية، إنّه يستخدم أغلى صابونة ذهب في العالم عيار 24.

وحول فوائد الصابون الذهب للبشرة:

- تقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

- تقلل من ظهور أضرار أشعة الشمس.

- تقلل من بقع الشيخوخة.

- تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

- تجعل البشرة تبدو أكثر نعومة.

- يبطئ استنفاد الكولاجين.

-تجعل البشرة تبدو أصغر سنًا.

- يوفر توهجًا بلون ذهبي.

- تعزز تماسك البشرة ومرونتها.

- تقلل من التهاب الجلد.

- تقلل من الندبات وعيوب الجلد.

- تصلح خلايا الجلد التالفة.

- تزيد من عمر البشرة، وفقاً لموقع «weebly».

فوائد الذهب في علاج مشاكل البشرة

وحول فوائد الذهب، قال الدكتور هاني ثروت خبير العناية بالبشرة والشعر، خلال استضافته في إحدى البرامج «الذهب مفيد جدا للبشرة والشعر، وسبق أن استخدمه الفراعنة، لأنه بيجيب نتيجة كويسة جدا، ومن هنا جاءت فكرة استخدامه في منتجات العناية بالبشرة والشعر بسبب تأثيرة الفعال عليهم، مع استخدام النانو تكنولوجي معاه تضاعفت فوائده، غير علاج مشاكل الشعر يستخدم في عمليات جراحية كثيرة جدا».

وأضاف خبير العناية بالبشرة، «بالنسبة للشعر، الذهب بيدخل جواه عشان يعالج كل المشاكل الداخلية وكمان بيحفذ نمو الشعر من خلال إفراز البروتين والكيراتين، وينشط الشعيرات الدموية، ومفيد جدا للبشرة بداية من عيار 23 عملوا عليه دراسات أثبتت أنه بينشط الدورة الدموية، كما أن برادة الذهب بتزود النضارة كمان، مضاد للتجاعيد من الدرجة الأولى وبيحمي من التصبغات الجلدية ويعالج الهالات السوداء وبيقلل إفراز الميلانين»