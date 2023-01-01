محمد رمضان لأول مرة مع طفليه «كنز» و«علي».. كشفا عن شخصيته خلف الكاميرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحب والانسجام ظهر بها الفنان محمد رمضان رفقة أطفاله «كنز» و«علي» للمرة الأولى على الشاشات، وذلك خلال سهرة خاصة أثناء الاحتفالات بـ ليلة رأس السنة، والتي نالت تفاعل العديد من المشاهدين معها إلى جانب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

عفوية وشقاوة أبناء محمد رمضان

وخلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، ظهر الفنان محمد رمضان رفقة طفليه، الذين ظهرا بعفوية تامة في عدد من المواقف الطريفة التي جمعت بينهم وبين والدهم، ما بين الهزار واللعب والمشاركة في المسابقات المختلفة، كما قامت «كنز» بتقليد حركة والدها الشهيرة في رفع حاجبيه.

علاقة حب قوية تجمع بين الفنان محمد رمضان وطفليه «كنز» و«علي»، وهو ما ظهر خلال اللقاء، إذ عبر الصغيرين عن طبيعة حبهم له، وتعامله معهم داخل المنزل بعيدًا عن الأضواء، قائلين: «مش بيزعق لينا، بيحبنا ويحضنا ويشيلنا على ضهره».

محمد رمضان يستشير أبنائه في أغنياته

وقبل طرحها كشفت ابنة محمد رمضان عن اسم أغنية والدها الجديدة والتي يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة وهي بعنوان «افتكروني مجنون»، إذ قال الطفلين إن والدهم يُسمعهم أغنياته بشكل دائم قبل تسجيلها وطرحها، وهو ما أكد عليه «رمضان» قائلا: «قبل ما يسجل باخد رأيهم في أي أغنية».