فوائد الباذنجان النيء لصحة الجسم.. «مش هتبطل تاكله»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبد الباذنجان النيء من الخضروات الغنية بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الفيتامينات B6 و C و K والماغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والنياسين وغيرها، لذلك ينصح الكثير من خبراء التغذية بتناوله بدون قلي، أو مع السلطات لأن العناصر الغذائية به تعمل على تقليل مخاطر العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

في التقرير التالي يستعرض «هن» فوائد الباذنجان النيء التي تقي الجسم من الكثير من الأمراض وتعزز المناعة بسبب احتوائه على العناصر الغذائية ومضادات الاكسدة، وفقًا لموقع «medicalnewstoday».

فوائد الباذنجان الأخضر للقلب

أولى فوائد الباذنجان النيء تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تشير دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية «AJCN» إلى أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، مثل الأنثوسيانين، يساعد في تقليل علامات الالتهاب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يساعد البوليفينول الموجود في الباذنجان في حماية الجسم من السرطان، كما يحمي الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرّة، وعلى المدى الطويل، قد يساعد ذلك في منع نمو الأورام وانتشار الخلايا السرطانية.

دور الباذنجان في عملية الهضم والصحة العامة

يعمل الباذنجان النيء أو الأخضر على تحسين الهضم، إذ يعتبر مصدرًا مهمًا للألياف الغذائية، التي تُعزز الأداء الجيد للجهاز الهضمي وتتحكم في مستويات الكوليسترول، كما أنه له دور مهم في السيطرة على ضغط الدم، لأنه مصدر جيد للبوتاسيوم مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

-التحكم في الوزن

يحتوي الباذنجان على الألياف وهو قليل السعرات الحرارية، لذا يمكن أن يدخل ضمن نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية، كما يساهم في تعزيز صحة الجلد والشعر، فالباذنجان مصدر لفيتامين C، الذي يعزز كلاً من جهاز المناعة وصحة الجلد.

في حوار سابق لـ «هن» قال الدكتور الدكتور أشرف عبدالعزيز خبير التغذية :«من فوائد الباذنجان انه يحمي من مرض السكر ومنخفض السعرات الحرارية لذا يمكن إضافته في النظام الغذائي الصحي، ويعطي الجسم الحيوية والنشاط والطاقة كونه يحتوي على كميات من المياه، كما يعمل على خفض نسب الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الألياف»