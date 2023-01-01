الامارات | 2023.. العالَم يستقبل السنة الجديدة من دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع الملايين من دول العالم، كالعادة، الاحتفالات التي بُثت من منطقة «برج خليفة» ومن 30 موقعاً في دبي، وأضاءت سماءها عند منتصف الليل، في حدث ينتظره سنوياً ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها. إيذاناً بدخول عام جديد.

وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة ترحيباً بالعام 2023، من وجهات عدة في دبي مثل أتلانتس دبي وبرج خليفة وخور دبي والسيف والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وبلازو فيرساتشي دبي ومنصّة المشاهدة سكاي فيوز وبرواز دبي وبلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس والعديد من المواقع الأخرى.

وبكثير من البهجة والمتعة، التي تتقن الإمارات صناعتها، وتقديمها لمواطنيها ولكل المقيمين على أرضها، استقبلت إمارات الدولة السبع، عام 2023 باحتفالات ضخمة، وبأرقام قياسية جديدة في عروض الألعاب النارية والليزر، التي أدهشت المتابعين ولقيت تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور، ومن المشاهدين على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهَدة في العالم.

وفي إمارة أبوظبي وضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد للاحتفال بالعام الجديد تابع جمهور واسع أضخم عرض للألعاب النارية استمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة، وأضخم عرض لطائرات «الدرونز» باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون رسمت في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.

كما تابع الجمهور في العاصمة أبوظبي عرضاً ضخماً للألعاب النارية على الكورنيش ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات.

كما كان المقيمون والزوار على موعد مع عرض ضخم ومثير للألعاب النارية في «واجهة المجاز المائية» بالشارقة إضافةً إلى عرض ألعاب نارية على «شاطئ خورفكان».

«كاميرا الإمارات اليوم» جالت في إمارات ومدن الدولة لتسجّل هذه اللقطات الاستثنائية من احتفالات دخول العام الجديد.