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الامارات | إحراق رجل حياً في ساحة عامة بعد اتهامه بالسرقة

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توستلا غوتييرز ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض رجل في الـ26 من العمر، متهم بسرقة سيارة، للحرق حياً على الساحة الرئيسة في مدينة صغيرة بولاية تشياباس جنوب المكسيك، البلد الذي يشهد الكثير من عمليات العدالة الشعبية سنوياً.

وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس فتح تحقيق بعد مقتل الرجل الخميس في سانتياغو إيل بينار، حيث تعيش مجموعات من السكان الأصليين. وعثرت السلطات على جثة الرجل مصابة بحروق خطرة، وفق مكتب المدعي العام. وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من تمضية خمسة شبان متهمين أيضاً بالسرقة ساعات عدة معلقين عراة على سلال لكرة السلة. وتشهد المكسيك مئات عمليات السحل ومحاولات الإعدام من دون محاكمات سنوياً، بينها 42 جريمة قتل و279 محاولة قتل سنة 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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