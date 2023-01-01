الامارات | العثور على 4 جماجم مرسلة من المكسيك إلى الولايات المتحدة في طرد بريدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترضت السلطات المكسيكية طرداً كان متجهاً إلى الولايات المتحدة، يحتوي على ما بدا أنها أربع جماجم بشرية، في مطار.

وذكرت قوة الحرس الوطني المكسيكي «جارديا ناسيونال»، أمس، أنه تم العثور على الجماجم الأربعة التي يعتقد أنها بشرية، ملفوفة بورق ألومنيوم وبلاستيك، داخل صندوق من الورق المقوى في مطار «كويريتارو» على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب مكسيكو سيتي.

وأضافت القوة في بيان أن الرفات البشري جاء من بلدة «أباتسينجان» في المنطقة الغربية الوسطى من ولاية «ميتشواكان» المكسيكية، وكان موجهاً إلى بلدة «مانينغ» في ولاية «ساوث كارولينا» الأميركية. وتابعت القوة أن الطرد لم يكن مرفقاً به التصاريح المناسبة لنقل رفات بشري، مشيرة إلى أنه يجرى تحقيق حول الأمر.