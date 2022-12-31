طرق فعالة لتنظيف لوح التقطيع الخشبي في المطبخ.. «استخدمي الليمون والملح»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تستخدم ربات المنزل لوح التقطيع الخشبي يوميًا لتقطيع الخضروات واللحوم، لذا يحتاج هذا اللوح إلى التنظيف المستمر حتى لا تتراكم الجراثيم عليه ويتسبب في الكثير من الأمراض بسبب الدهون والقاذورات التي تتثبت على القطع الخشبية، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» عدد من الخطوات المنزلية لتنظيف القطع الخشبية في مجموعة من النقاط الآتية بحسب موقع «The spruce, make your best home» العالمي الخاص بشؤون المنزل.

طرق تنظيف اللوح الخشبية

الماء يتسبب في تشقق اللوح الخشبي وقد ينتهي الأمر بشقوق صغيرة إلى أن تصبح القاعدة الخشبية لتقطيع الطعام أرضًا خصبة للبكتيريا وتسبب الأمراض المنقولة بالغذاء، لذلك يجب اتخاذ عدة خطوات وهي كالتالي:

غسل اللوح يدويًا بعد كل استخدام بإتباع خطوات:

- اغسلي الأطباق بصابون بعد التخلص من أي بقايا طعام.

- اشطفي اللوح بالماء الساخن.

- وضع صابون الأطباق وفركه بإسفنجة أو فرشاة أطباق.

- في حالة ملاحظة أي علامات على السكين أو خدوش أو تناقضات في الخشب، فمن الممكن فرك تلك المناطق جيدًا، حيث تميل البكتيريا إلى التكوّن في الشقوق في الألواح الخشبية.

- نظفي كلا الجانبين فضلًا عن مقبض اللوح.

- اشطفي اللوح بالماء الدافئ باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية لتجفيف اللوح، ثم تركه يجف في الهواء.

محاليل لغسل اللوح الخشبية لتقطيع الطعام

محلول الليمون:

- ضيفي ملعقة كبيرة من الليمون إلى الماء.

- اغمري اللوح في محلول الماء

- انقعي سطح اللوحة بالكامل بالمحلول.

- اتركي اللوح من 2 إلى 3 دقائق حتى يتوفر الوقت لقتل البكتيريا الموجودة على اللوح.

- يشطف اللوح بالماء الدافئ وصابون الأطباق لإزالة أي رائحة عالقة.

محلول الملح:

- تنظيف ألواح التقطيع بالملح طريقة مفيدة للمساعدة في الحفاظ على الألواح، يمكن أن تساعد هذه الطريقة في إزالة البقع على اللوح، وإذا كانت رائحة لوح التقطيع تنبعث من الكثير من البصل والثوم المفروم، فيساعد ذلك في إنعاشه.

- افركي اللوح بالملح الخشن.

- قطعي الليمون إلى نصفين وضعيه على الملح على اللوح.

- ترك محلول الملح والليمون الحامض لمدة 5 دقائق.

- اشطفي اللوحة جيدًا مع ضرورة التأكد من إزالة الملح بالكامل ثم تجفيفه.