كلب أنقذ حياة سيدة فردت له الجميل بعقد مصنوع من الألماس.. تمنه 74 ألف دولار

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منذ كان عمرها 3 سنوات، تعرضت لحادثة اختطاف لم يستطع الزمن محوها من ذاكرتها وكُتبت لها النجاة على يد كلبها الأليف، حتى أصبحت الآن صانعة مجوهرات شهيرة في بريطانيا، لتقرر رد الجميل لحيوانها المفضل بطريقة استثنائية، تكريمًا له على موقفه البطولي.

تحكي ناتالي كناوف، صانعة المجوهvات الإنجليزية الشهيرة، ومالكة شركتي «كناوف جويلز» للمجوهرات و«سوهو بومز» للمنتجات الخاصة بالكلاب، أن إحدى زبائنها طلبت منها تصميم عقد لكلبها الأليف يتناسب مع إكسسوارتها الخاصة، واختارتها تحديدًا بسبب خبرتها مع المجوهرات المختلفة، بحسب ما ذكرته «يورو نيوز».

تفاصيل صناعة أغلى عقد في العالم لكلب

أبدعت «ناتالي» في تصميم العقد، واستخدمت الألماس مع أحد أنواع الأحجار الكريمة ويدعى «بارايبا تورمالين» ويتميز بشكله البيضاوي، ولم يكن العقد إرضاءً لطلب العميلة فقط، بل قررت المصممة الشهيرة من خلاله، تخليد الموقف البطولي الذي صنعه كلبها الأليف معها في طفولتها، حتى أصبحت الآن تمتلك 11 كلبا من الفصيلة البولندية «بوميرانيان».

سعر العقد 74 ألف دولار

وبسبب تصميمه الفريد، يعتبر العقد هو الأغلى في العالم المصنوع للكلاب، ويبلغ سعره في العاصمة البريطانية «لندن»، نحو 74000 ألف دولار، وتتلقى صانعة المجوهرات دائمًا ردود فعل إيجابية من زبائنها حول منتجاتها سواء كانت أدوات أو إكسسوارات للكلاب، وأصبح شراء منتجات فاخرة للحيوانات الأليفة يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.