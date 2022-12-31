رأس السنة على طريقة الـ «فور إم».. مفاجأة على الهوا بعد 6 سنوات غياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

5 أشقاء خطفوا الأنظار وصنعوا حولهم هالة من التميز لفترة من الزمن ليبقى ذكرهم باسم الفرقة التي كونوها حتى بعد افتراقهم، ومع اللحظات الأخيرة في عام 2022 يعود «هن» بالذكريات لاحتفالات رأس العام على طريقة الـ«4M» التي كونها الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته الـ4 «منى، ومها، ومنال وميرفت» اللاتي ظهرن معه في لقاء نادر للحديث عن كواليس احتفالاتهم برأس السنة مع فنان الكاريكاتير رمسيس في إحدى حلقات برنامجه الرمضاني «يا تليفزيون يا».

احتفالات رأس السنة على طريقة الـ «4M»

حفرت فرقة الـ«4M» اسمها في قلوب الكثير من الناس بأغانيهم التي كانت تبعث في قلوب متابعيهم الدفء حتى بعد وفاة كلٍ من عزت أبو عوف شقيقته مها ما زال العديد يتذكرهم بذكريات الشباب والفرقة المميزة، لذا كانت احتفالات الأشقاء برأس العام مميزة، ففي عام 1997 فاجأت الشقيقات الأربعة شقيقهم في الأستديو عندما كان ضيفًا في برنامج «الليلة» مع الإعلامية هالة سرحان ليغنوا معه أغنية «يا مغنواتي» بعد 6 سنوات لم يجتمعوا فيها، وقال الراحل: «كان بقالنا 6 سنين متجمعناش سوا كلنا ومكنتش مصدق المفاجأة دي».

وسرد بعدها قصة غنائهم لأول مرة وخوفه من والدهم أن يمنع شقيقاته من الغناء معه، قائلا: «والدتي قالت خلي البنات يغنوا معاك قولتلها مقدرش أبويا يدبحني، بس قعدت 6 شهور أدربهم من غير ما يعرف، ويوم ما نزلنا عملولنا إعلان 3 صفحات في الأهرام يعني اللي ما يشتري يتفرج، طلعنا جري من البيت ولما رجعنا ندهلي قالي اللي مكتوب في الجرايد ده صحيح قولت له أيوة قالي لو كان اللي بتعملوه ده وحش نهارك هيبقي مش فايت لو طلع كويس هسامحكم وهبارك لكم العملية» .

كواليس كوميدية من احتفالات الـ«4M»

في إحدى الحلقات الحافلة بالأغاني القديمة أثناء الظهور في برنامج «يا تليفزيون يا»، تحدث الفنان الراحل عزت أبو عوف عن كواليس الأعياد ورأس السنة وتجمعاتهم في فرقة الـ«فور إم»، قال: «ديمًا بيت أبويا وأمي بيجمعنا أغلب الوقت في الأعياد واحتفالات رأس السنة، ميرفت مثلًا في سفرنا برة في الحفلات بتعمل حركات طفولية، منال بتنام وهي بتغني في أول ما ابتدينا ونكون في حفلة وكلهم بيغنوا وألاقيها نايمة على كتف واحدة فيهم، مها مصيبتها مصيبة، عندها فوبيا من الطيارة لو قاعدة جنب حد من إخواتها من كتر الخوف تعمل بإيديها حركات الأطفال وتنادي عليا، أما منى ميعجبهاش العجب نقول الصوت حلو والمزيكا جميلة تقول زفت إنتو مبتفهموش حاجة ومع السلامة».