وجبات ومشروبات للطقس البارد.. «تساعد على الشعور بالدفء وتمد بالطاقة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الطقس البارد تشهدها البلاد حسبما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة مع تكون العديد من الظواهر منها الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وطقس مائل إلى البرودة ليلًا ونهارًا، ويؤثر ذلك على كبار وصغار السن ويعرضهم للأمراض المختلفة بسبب نشاط الفيروسات وبعض الحالات التي تسببها برودة الجو، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» وجبات ومشروبات في منزلك للطقس البارد، إذ يجب تقديم الأمهات للأطعمة والمشروبات المختلفة حتى تساعد أسرتها على مواجهة الطقس.

وفي حوار سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة دعاء حامد، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية إنه يجب رفع المناعة في الشتاء لأن الأمراض تزداد بسبب ارتفاع الحرارة ونشاط الفيروسات بشكل إيجابي ويجب خلال هذه الفترة الحرص على الوجبات والمشروبات التي تزيد من المناعة، وعددت الوجبات في التالي:

وجبات في منزلك للطقس البارد

- اصنعي لهم الأطعمة التي تحوي على الثوم لأنه يساعد بشكل كبير في تقوية المناعة، أيضًا سواء كان ذلك للطفل أو البالغ، فيشتهر الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادات الحيوية.

- البيض به فيتامين B12 الذي يمد الجسم بالحديد والكالسيوم وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6 جرامات من البروتين، كما يمكن إضافته في وصفات لذيذة مثل السبانخ والبازلاء أو طاجن السبانخ والفطر.

- الزبادي مصدر كبير للبروتين ويساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.

- اصنعي الحساء لأنه من أفضل الأطعمة التي تحافظ على الدفء أثناء الشتاء وتحافظ على الجهاز الهضمي.

- تضمين الخضار في الحساء من السبانخ والكرفس والبروكلي والفاصوليا والعدس.

- العسل الأبيض والليمون.

- الفواكه تحوي على فيتامين «د» المهم لمناعة الجسم.

مشروبات في منزلك للطقس البارد

- اصنعي لهم مشروب الحمص لأن البذور التي يحتوي عليها بها نسبة عالية من الزنك وهو عنصر غذائي مهم للغاية يحتاجه الأطفال لتعزيز المناعة وصحة الجلد. ‏

- الحليب الطازج لاحتوائه على الفيتامينات التي تقوي صحة الجسد وترفع المناعة.

- الأعشاب المنزلية الشائعة مثل الزنجبيل والتيليو للوقاية من نزلات البرد والسعال.

- مشروب التفاح سواء كان ساخنًا أو باردًا.

- مشروب القرفة.

- احرصي على إضافة المكسرات من الفواكه الجافة للعصائر فهي مصدر قوة للأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز المناعة.

- مشروب السحلب.

- مشروب الكاكاو الدافئ.

- مشروب البليلة.