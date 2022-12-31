خدمات تقدمها الحكومة للسيدات مجانا في 2023.. دعم وصحة ومعاش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعم المرأة المصرية في شتى المجالات، أمر تحرص عليه الدولة بصورة مستمرة، وهو ما جاء من خلال العديد من المباردات والخدمات الرئاسية المجانية التي يتم توفيرها بشكل دائم لنساء مصر، وتساهم في إنجاز ما تطلبه السيدات في الجهات والنواحي المجتمعية المختلفة.

أبرز خدمات مجانية للنساء في 2023

وبالتزامن مع استقبال العام الجديد، تحرص الدولة على مد كافة الخدمات والمبادرات الرئاسية التي توفر الخدمات المختلفة بالمجان للنساء، التي من أبرزها:

1- مبادرة دعم صحة المرأة

تم إطلاق تلك المبادرة في شهر يوليو 2019، وتشمل الكشف عن كافة الأمراض غير السارية، ويأتي من أبرزها السكري، وضغط الدم، إلى جانب قياسات مؤشر كتلة الجسم، والوزن والطول، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، وكذلك التوعية بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والفحص الذاتي للثدي.

2- مبادرة الحفاظ على صحة الأم والجنين

تم إطلاق تلك المبادرة في مارس 2020، التي استفادت منها أكثر من مليون سيدة، حيث يتم خلالها استهداف النساء الحوامل للكشف عن الأمراض المختلفة، بينها نقص المناعة، وفيروس «بي»، ونسبة السكر، وضغط الدم، والقياسات الأخرى المرتبطة بالوزن والطول.

3- دعم «تكافل وكرامة»

يستهدف برنامج «تكاف وكرامة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لها، وحسب ما كشفت التقارير أن الدعم الخاص بالبرنامج الاجتماعي وصل إلى ما يقرب من 4.1 مليون أسرة ضمن تكافل وكرامة.

4- قوافل تنظيم الأسرة

كما تحرص وزارة الصحة والسكان على إطلاق القوافل الطبية المجانية بشكل مستمر، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالعيادات المتنقلة والوحداث الثابتة.