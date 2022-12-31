رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023.. عبارات مختلفة للأصدقاء والأقارب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث الكثير من المواطنين عن رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن بداية السنة الجديدة، فمن المقرر انطلاق احتفالات السنة الجديدة مساء اليوم، ويحب أن يهنئ المواطنون بعضهم البعض ويخرجون ويحتفلون بقدوم سنة جديدة، لذلك نقدم لكم رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023

ومن الممكن أن يبعث الأشخاص بـ رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023، كما يلي:

- أٌهنئكم بقدوم العام الجديد وأتمنى لكم أن يكون ممتلئًا بالحب والرحمة، وأن يجعل الله كل أيامكم أفراحًا.

- كل عام والبسمة تتلألأ على وجوهكم، أدعو الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجعل التوفيق حليفكم وأن يرزقكم من كل ما تتمنون.

- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تٌرسل إليكم، وعام جديد سعيد عليكم وعلينا.

- بمناسبة حلول السنة الجديدة، أتمنى لكل أصدقائي وأحبابي وعائلتي وكل الناس أن تكون بخير.

- أتمنى أن يجلب لك 2023 الكثير من الحب والضحك والفرح.

دعوات بمناسبة العام الجديد

- سنة جديدة قد أقبلت، نسألك اللهم من خيرها ونعوذ بك من شرها، أطيب التمنيات بعام سعيد وجميع أحبتنا بصحة وسعادة.

- طيب الله العام الجديد بالرضا والتفاؤل ورزقنا الله وإياكم من فضله الخير والسعادة، سنة مليئة بالإنجازات للأصدقاء الغاليين.

- كل عام وأنتم في خير حال رزقكم الله الخير والبركة والسعادة.

- اللهم عامًا تحقق فيه كل أمانيكم بالحب والخير والسعادة.

- عام جديد سعيد على أحبائنا، اللهم ما بارك لنا فيما مضي من أعمالنا، واحفظنا في ما هو قادم لنا من الحياة.

- عام جديد أقبل وسنة جديدة أقبلت، اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها، اللهم أجعله عامًا ملئًا بالسعادة والفرح، اللهم إني اسألك أن تحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

- اللهم في هذه السنة الجديدة أكف أهلي وأصحابي بحلالك وأغنهِم بفضلك عمن سواك اللهم جنبهم السوء وسلمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم امدد لهم أعمارهم على أحسن حال، وافسح لهم بعافيةٍ منك وانبتهم نباتًا حسنًا، يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من الشر آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم واغفر لهم يا غفار.

ويتربع على عرش رسائل التهنئة، رسالة «كل سنة وأنت طيب»، إذ تعتبر من أشهر رسائل التهنئة وأفضلها لأن كل إنسان يجب أن يكون طيب وخير ويتمنى للجميع كل خير وسعادة وحب للجميع.