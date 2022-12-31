وسائل آمنة للتدفئة في بيتك لمواجهة الطقس السيئ.. «مش هتكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، هناك بعض الأشياء والوسائل البسيطة التي يمكنك فعلها لتدفئة المنزل ومواجهة الطقس السيئ، منها استبدال ستائر النوافذ القديمة وزيادة عزل المنزل عن الرطوبة الخارجية وعزل الأرض بالسجاد السميك حتى لا تتسرب الرطوبة إلى قدميك، ومن الضروري أيضًا دخول الشمس إلى منزلك في الأيام المشمسة.

في التقرير التالي، يقدم «هن» وسائل رخيصة وآمنة للتدفئة في بيتك لمواجهة الطقس السيء، والتي اغلبها افكار بسيطة في منزلك حتى ينتهي فصل الشتاء، وفقًا لموقع «familyhandyman» البريطاني.

وسائل رخيصة وآمنة للتدفئة في بيتك لمواجهة الطقس السيئ

أولى الوسائل الآمنة لتدفئة بيتك ومواجهة الطقس السيئ، هي استخدام السجاد، إذ يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على دفء قدميك إذا كان لديكِ أرضيات من البلاط أو الخشب الصلب .

المفارش

لتدفئة بيتك ومواجهة الطقس السيئن ضعي على الأثاث المفارش الشتوية من الصوف والقطيفة.

منظم حرارة قابل للبرمجة

يمكنك في الطقس البارد، تركيب منظم حرارة قابل للبرمجة وهو ابتكار يستخدم ترموستات اللاسلكية للسيطرة على أجهزة التدفئة أو التبريد للحفاظ على درجة حرارة الغرفة مستقرة ومريحة

تهوية المنزل

لا تنسِ خلال الأيام المشمسة فتح الستائر واتركي بعض أشعة الشمس تدخل، إذ ستساعدك الأشعة على الدفء حتى في الأيام الباردة، ومع حلول الليل، اغلقي النوافذ والستائر جيدًا حتى لا تدخل الرطوبة الليلية إلى بيتك.

ارتداء بيجامات ثقيلة

ارتدي في أثناء النوم، ملابس دافئة من الصوف، التي تجعل الخروج من السرير في الليل ممكنًا.

مدافئ حجر الصابون

Soapstone هو ماص موثوق للحرارة ولا يسخن بسهولة، لذا اعدي كتلة صابونية محمولة بجوار مصدر حرارة مثل الموقد أو السخان، وسوف تمتص الحرارة بسرعة ثم تشعها للخارج لساعات عديدة، كما أنها توفر تدفئة رائعة للأسرة عند البحث عن طرق لتدفئة منزلك.

احتضان قربة ماء

واحدة من الطرق غير الشائعة ولكنها تزيد من الدفء بشكل كبير في ليالي الشتاء، احتضني قربة ماء فيها ماء ساخن، أو املئيها بالماء الساخن ثم ضعيها في سريرك.