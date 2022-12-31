احذري هذه العلامات خلال الطقس شديد البرودة.. «خطر على صحتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد والانخفاض الشديد الملحوظ في درجات الحرارة، تحرص وزارة الصحة والسكان على توجيه النصائح المهمة الخاصة بشأن الحفاظ على الطاقة والشعور بالدفء خلال هذه الآونة بأشهر فصل الشتاء.

«الصحة» تحذر من ظاهرة التثليج

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين خاصة السيدات وربات المنزل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بضرورة توخي الحذر بشأن ظاهرة التثليج، وظهور أعراضها على أي شخص، التي ترتبط بانخفاض درجات الحرارة.

ونوهت الصحة والسكان، أنه في حال ظهور أي من علامات ظاهرة التثليج أو ما يعرف بـ«برودة الأطراف» حسب الصورة الموضحة، يجب على الشخص التوجه إلى مكان دافئ على الفور، إذ تتمثل تلك الأعراض في الشعور بالبرودة بأطراف الجسم، خاصة أصابع القدمين واليدين، وكذلك الأذنين والخدين والأنف والذقن.

أسباب الشعور بـ برودة الأطراف في الشتاء

وخلال استضافته مع الإعلاميتين سناء منصور، وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، كشف الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، أسباب شعور بعض الأشخاص بـ برودة الأطراف في الشتاء.

وقال «حلمي» إن الشعور بـ برودة الأطراف في الشتاء يعود لنقص بعض العناصر في الجسم، التي من بينها:

1- الحديد، ويمكن زيادة نسبته في الجسم بتناول اللحوم الحمراء، الباذنجان، الكبدة.

2- السيلينيوم، ويمكن زيادة نسبته في الجسم من خلال تناول، المكسرات بأنواعها، صفار البيض، سمك السلمون، التونة، والسردين.

3- اليود، ويمكن الحصول عليه من خلال استخدام ملح اليود.