نجل زوج أم كلثوم يكشف أغرب عاداتها.. وسر مخدة رافقتها في كل رحلاتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من سطوع نجمها في عالم الغناء العربي مع بقائها رمزًا خالدًا في هذا المجال الفني بسبب تميز صوتها الذي يكاد لا يوجد مثيل له، إلا أنه هناك العديد من الأسرار الطريفة في حياة أم كلثوم، لا يعرفها الكثيرون من محبيها، وهو ما كشفه الدكتور محمد حسن الحفناوي، نجل زوجها الراحل الدكتور حسن الحفناوي، خلال لقاء نادر له.

عادات غريبة لـ أم كلثوم عند السفر

وخلال استضافته مع الإعلامية سوزان حسن في أحد اللقاءات النادرة المعروضة عبر شاشة «ماسبيرو زمان»، كشف الدكتور محمد حسن الحفناوي، أغرب وأهم عادات كانت تحرص عليها سيدة الغناء العربي في حياتها اليومية خاصة عند وقت السفر، التي من أهمها اصطحابها لـ مخدة النوم الخاصة بها عند كل رحلة تقوم بها.

وتابع نجل زوج أم كلثوم حديثه، قائلًا: «كانت بتاخد مخدة النوم، كانت بتخصص ليها شنطة صغيرة، عشان تحس إن نومها مستقر».

عادة أخرى كانت تحرص عليها كوكب الشرق عند السفر، خاصة في أثناء تقديمها للأغنيات الجديدة، وهي حملها لـ هلال خاص بها مصمم من الألماس، Y` كانت تتفائل به دائمًا، وهو ما كشف عنه محمد حسن الحفناوي.

أكلات أم كلثوم المفضلة

ومن بين العادات الخاصة بأكلات أم كلثوم، هي تجنبها لتناول الأكلات الدسمة وتفضيلها للوجبات الخفيفة، إذ قال نجل حسن الحفناوي عنها: «كانت تحب أوي أكل البسيط»، إذ إنها عشقت تناول الجبن القريش والسريس وهو أحد النباتات التي تشبه الجرجير «ماكانتش بتحب الأكل الدسم».