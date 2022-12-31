«أفنان» وابنتها «دويتو» أكلات صحية: «بنقدم للناس أطعمة مفيدة واقتصادية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتطور مجال صناعة محتوى المطبخ يوميًا، وصانعة المحتوى الفلسطينية أفنان الأمير تعد من أوائل من قدموا فكرة الطعام بطريقة سهلة ولذيذة في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كانت تعد الوصفات لأهل بلدتها ولم تمتلك الخبرة ولا الدورات التدريبية للدخول إلى عالم الإنترنت، لكن سرعان ما وصلت بالفيديوهات لقلوب العالم بطريقتها المميزة مع ابنتها منى، ووصلا لعدد متابعات ومشاهدين كبير، بسبب أسلوبهما المميز في تقديم المحتوى وطريقة التصوير.

بداية فكرة تقديم الطعام

قالت «أفنان» لـ«هُن»، إن بداية الفكرة عندما أصبحت أمًا لطفلين، وكانت تريد دائمًا أن تطهو لهما الأكل الصحي فتواصلت مع أخصائيين تغذية كثيرين، وأصبح لديها كمية وافرة من المعرفة عن المعلومات الخاصة بالطعام الصحي، فأحبت أن تفيد الأمهات بوصفاتها التي تقدمها لأولادها وبأفكار لانش بوكس صحية، بالإضافة لطبخ أكلات المطاعم الشهيرة ليصبح لديهن خيارًا لطعام شهي وصحي بالمنزل.

بدأت «أفنان» في طهي وصفات سهلة وسريعة وتقديمها للأمهات، وكانت تهتم بتعليقات الجمهور والوصفات التي يريدها الجميع على حسب بلدتهم، ونالت استحسان الجميع وساعدها ذلك في الانتشار سريعًا، وفكرت في إضافة صوتها هي وابنتها «مُنى» على الفيديوهات ما جعلها تنتشر بطريقة أكبر، وفي مقاطع الفيديو يظهر صوت ابنتها وهي تقول: «ماما شو بتطبخي لليوم؟» فأصبح الجميع يتساءل ماذا تطبخ «أفنان» اليوم، مضيفة أن ابنتها هي سر نجاحها واستمرارها حتى الآن.

أُمنية «أفنان» وتقديمها لكتاب صحي

وكانت قد قدمت تحت إشراف نيللي شمس، استشاري الصحة الغذائية العلاجية والصحة العامة ورئيس الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحي، أفكارًا لأطعمة صحية ولانش بوكس لتقديم وجبات مفيدة ومتكاملة للأطفال، وبدأ الأمر عندما طلبت «نيللي» التعاون معها لتقديم أفكار صحية للأطفال، وأكدت أنها تعمل حاليًا على كتاب وستطلق عليه اسم «لانش بوكس» لمساعدة الأمهات لعمل وجبات صحية لأبنائهن، إذ قالت: «سأفيد الجميع بوصفاتي دائمًا فأنا أحب التجديد وأحب تغيير طرق التصوير وتقديم الأطعمة المختلفة الصحية».

نصيحة «أفنان» للأمهات

ونصحت الأمهات بأنه يجب الحفاظ والسعي دومًا للحفاظ على صحة أطفالهن، والانتباه ماذا يحب الطفل وخلط الطعام المفيد مع اللذيذ، ويجب أن تسعى الأم لمعرفة سبب بُغض الطفل لصنف محدد من الطعام، من خلال الذهاب للطبيب لمعرفة إذا كان لديه حساسية أو مانعًا، فضلًا عن محاولة إدخال أي صنف لا يحبه في شكل طعام مختلف ولذيذ، ونصحت مقدمي المحتوى بأنه يجب أن يكون المحتوى جديدًا وأن يكون لديهم طريقة مميزة وفريدة في تقديمه، والانتباه إلى عامل الاستمرارية لأن ذلك سر النجاح.