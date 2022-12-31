ابنة إحسان القلعاوي تروي تفاصيل من حياتها: «كافحت لآخر نفس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

واحدة من ممثلات السينما، ربما لم تأخذ حقها في الشهرة والأضواء ولكنها احتلت القلوب، بملامحها البريئة التي تعكس عاطفتها كأم، داخل الإذاعة وعلى خشبة المسرح وفي السينما والتلفزيون، رحلت عن عالمنا تاركةً أعمال خالدة لا تزال محفورة في القلوب.

ويتزامن اليوم 31 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة إحسان القلعاوي، التي توفيت عام 2008 بالولايات المتحدة عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض، ويُقدم هُن أسرار وتفاصيل في حياتها.

تحدثت الدكتورة إيناس أبو يوسف، ابنة الفنانة الراحلة إحسان القلعاوي، عن ذكرياتها معها وأسرار من حياتها، خلال استضافتها في برنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية خلود زهران، إذ قالت: «إحنا 3 بنات ماما كانت حنينة جدا وشخصية قوية جدًا علمتنا حاجات كتير في الحياة، ازاي نحترم كلمتنا ونكون ملتزمين وأختي أصبحت نائب رئيس جامعة في نيوجيرسي وشقيقتي الثالثة معاها ماجيستير تربية وبتشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية في أوهايو».

كواليس وأسرار تربية البنات

وتابعت ابنة الفنانة الراحلة إحسان القلعاوي، خلال اللقاء: «تربية البنات صعبة ومهنتها كانت شاقة، ماما علمتنا كل حاجة وكانت بتطبقها على نفسها، كانت ملتزمة جدا مبتشتغلش أكتر من عمل مع بعضه بتحترم كلمتها، علمتنا إن الصدق بينجي وإن ممكن الشخص يتعاقب على الكذب أكتر من معاقبته على فعل عمل سيء، والأفضل نقول الحقيقة، هي بالنسبة ليها كانت محترمة للوقت والمواعيد».

الاجتهاد في العمل رغم المرض

كما أشارت الدكتورة إيناس أبو يوسف، في الحديث عن والدتها: «ماما من أسرة فنية، كانت دائما بتفكر خارج الصندوق، معايير النجاح عندها مختلفة، وهي الفن وقراءة الثلاثية والروايات والأدب ونتناقش فيها، أنا أكتر واحدة شبه ماما وشقيقتي مايسة أكتر واحدة شبيهتها في الشخصية، في أواخر أيامها الدكتور قال لازم تتنقل المستشفى لعمل غسيل كلوي رفضت تروح لحين الانتهاء من التصوير، جالها مياه على الرئة وخرجت من المستشفى على البلاتوة، كانت بتكافح لآخر نفس وبتحب لقب أم البنات».