بعد 4 سنوات.. ماذا حدث مع السيدة «دينا» أول مصرية توثق تبرعها بالأعضاء بعد الوفاة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

4 سنوات مرت على توقيع السيدة دينا رضا، أول مصرية توثق توكيلا للتبرع بالأعضاء في الشهر العقاري، منذ توقيعها على ورقة التبرع بشكل رسمي، كاد اليأس يسيطر عليها، إذ لم تلق تفاعلا مع دعوتها بشكل فعال، سوى مجرد عبارات تهنئة ممزوجة بالدعم بحسب وصفها: «ناس كتير قالتلي إن اللي عملته حاجة إنسانية، لأنه هيفيد شخص تاني ويديه فرصة للحياة، لكن للأسف عدد قليل جدا، اللي وثق هذا التبرع، وكان نفسي الموضوع يوصل ويتنفذ أكثر من كده».

حلمي بيتحقق في وجود الرئيس السيسي

بعد مرور أعوام على دعوة دينا رضا، إلا أن السيدة التي تخطت الخمسين من عمرها، أعربت عن شكرها وامتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتوجيهاته للحكومة في هذا الإطار.

تقول: «كنت بحلم أعمل التوثيق ده من وأنا 15 سنة، ووثقت فعلا من 4 سنين، لكن النهاردة بشكر الرئيس السيسي، بسبب توجيهه بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط، أخيرا حلم إنساني هيشوف النور، وناس كتير هتعيش بفضله».

أول مصرية توثق تبرعها بالأعضاء

تضيفت دينا رضا، خلال حديثها لـ«هن»، أنها تتمنى انتشار فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، من خلال القوة الناعمة بتقديمها في الأعمال الدرامية، كي تصل بشكل أسىرع، مشيرة إلى أنها أخذت تلك الخطوة دون عائق قانوني أو ديني، إذ أن الوعي المجتمعي، هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق الفكرة.

أول إقرار تبرع بالأعضاء بعد الوفاة

اكدت أنها لا ترى حاجة للأعضاء عقب الوفاة والدفن، إذ تتواجد تحت التراب، بالمقارنة بأهميتها الشديدة لإنقاذ حياة شخص آخر: «أهلي الله يرحمهم علموني الحاجة اللي مش محتاجاها في مليون غيري محتاجهم، إزاي أخد معايا حاجة تحت التراب، إيه المانع أتبرع، وأنا مش خسرانة حاجة، بالعكس كسبانة ثواب، ودعوة غيب من أهل المتبرع، واحترامي لنفسي».

أعوام طويلة ظلت تبحث فيهما السيدة، عن خطوات التبرع، قبل تحقيقها في 2018: «فضلت أبحث وأدور، وأحاول أعرف، لحد ما عرفت إن اخيرًا بقى فيه وثائق للتبرع، وأقدر أوثقها في الشهر العقاري، وفعلًا روحت ووثقتها، ومفيش أي وسيلة تاني إلا التوثيق ده، وكنت أول واحدة، وبعد كده 14 مصري عملوا الوثيقة دي»، مشيرة إلى أن التبرع يكون لوزارة الصحة، ومن ثم اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء.

كانت دينا رضا، قد وثقت رغبتها في التبرع باعضائها بعد الوفاة، بالشهر العقاري منذ 4 اعوام، بعد التوقيع على إقرار رسمي، جاء نصه كالتالي: «إقرار بعد وفاتي، وعدم استحالة عودتي للحياة، بالتبرع بأي عضو يمكن نقله من كبد - كلى - رئة - أمعاء - بنكرياس أو نسيج يمكن نقله لجسم آخر، لأي مريض يمكن الاستفادة منه للحفاظ على حياته».