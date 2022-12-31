دراسة تحذر: الوجبات السريعة خطر على شرايين القلب و4 أطعمة تحميها

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة أخصائي القلب المقدمة من جامعة كاليفورينا إن الأطعمة والوجبات السريعة تضر بالشرايين، إذ تعتبر أمراض القلب من إحدى الأسباب الرئيسية لها هي تناول الأطعمة السريعة، وذلك بسبب إضرارها المتعددة فهي تقطر بالدهون المشبعة، بالإضافة إلى وضع الجسم في خطر أعلى بمشاكل السمنة وأمراض القلب، إذ يجب ألا تشكل الدهون المشبعة أكثر من 6% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية لأنها تؤدي إلى تصلب الشرايين.

دراسة تربط بين الوجبات السريعة والتأثير على الشرايين

أظهرت الأبحاث بجامعة كاليفورنيا إن مقدار الدهون المشبعة والدهون المتحولة التي يتناولها الجميع خطوة ترتبط بالتأثير على الشرايين فيجب الاتجاه نحو تقليل مستوى الكوليسترول في الدم وتقليل فرص الإصابة بمرض الشرايين التاجية، فقد يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم بسبب كثرة الوجبات السريعة إلى تراكم اللويحات في الشرايين، الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

طبيب يعلق على الدراسة

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن» إن تصلب الشرايين سببه تراكم الدهون بالشرايين وضيق الأوعية الدموية الذي بسببه يقل إمداد القلب بالدم، وذلك ناتج عن الأطعمة السريعة وتناول الأطعمة ذات الدهون الفائقة، لذلك نصح بأنه يجب تناول الأطعمة الصحية والألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب الكاملة، وتناول حصة الطعام الصحية وتحديد ملامح النظام الغذائي طبقًا لحالة الجسم، وحذر من العادات السيئة مثل تناول الوجبات ذات الزيوت المهدرجة والدهون وقلة ممارسة الرياضة.

أطعمة تمنع تصلب الشرايين

زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك وهو حمض دهني أساسي يخفض الكوليسترول الضار.

الخضروات الورقية:

يمنع البروكلي أو القرنبيط انسداد الشريان لأنها خضروات مليئة بفيتامينات مفيدة للقلب.

الحبوب الكاملة:

تحتوي الحبوب الكاملة على ألياف قابلة للذوبان مثل الشوفان، والتي ترتبط بالكوليسترول الضار في الجهاز الهضمي وتزيله من الجسم.

الأفوكادو:

يساعد الأفوكادو على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد بالجسم.