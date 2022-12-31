6 أنواع من البروتينات تعزز المناعة وتحمي من الأمراض.. بينها الفسدق والسمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الجسم بشكل دوري للبروتينات التي يحصل عليها من نظامه الغذائي، وتنقسم إلى نوعين، وهما: النباتي والحيواني لكن لا يحصل الجسم على كامل الاستفادة إلا إذا حافظ على التوازن بينهما، ومن أهم المصادر التي تمد الجسم بالبروتينات: البيض، الفسدق والعدس وهي من الوجبات المنتشرة في الشتاء.

في التقرير التالي يقدم «هن» 6 أنواع من البروتينات المفيدة للصحة والتي تعزز المناعة لعمر أطول وحياة صحية خالية من الأمراض وفقًا لموقع «EatingWell».

1- الفسدق

يعتبر الفسدق أحد أنواع المكسرات الخفيفة، كما يعد مصدرًا رائعًا للبروتين ويوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، كما أن حوالي 90% من الدهون الموجودة في الفسدق غير مشبعة، ويحتوي على ألياف أكثر من البروكلي، ويعتبر مصدرًا جيدًا أيضًا لفيتامين B6 والفوسفور والثيامين والنحاس ومضادات الأكسدة.

2-العدس

يعتبر العدس من البقوليات الشهيرة في فصل الشتاء والغنية بالفوائد الصحية حيث يحتوي على عدد كبير من الألياف الغذائية، منها حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد كما يحتوي كل نصف كوب من العدس على 9 جرام من البروتين، ويشكل العدس والبقوليات الأخرى مكملاً مثالياً لحبوب الإفطار منها الحمص والفاصوليا السوداء.

3- البيض

يحتوي البيض على البروتين والكولين واليود وفيتامين D، كما تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6 جرامات من البروتين، كما يمكن إضافته في وصفات لذيذة مثل السبانخ والبازلاء أو طاجن السبانخ والفطر، يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية ويتوافر ما يقرب من نصف بروتين البيض في صفار البيض.

وفي تصريح سابق لـ«هن» قالت الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية العلاجية والسمنه: «البيض مصدر غني بالبروتين وضروري وجوده في وجبة الإفطار لأنه يمنح الشعور بالشبع، كما أنه غني بالعناصر المغذية للجسم يعطيه فترة إشباع طويلة، غني بمادة الكولين وهي مادة هامة للذاكرة والتحصيل الدراسي».

4-الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على كمية كبيرة من البروتين بشكل خاص مقارنة بأنواع الزبادي الأخرى، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، تحتوي عبوة صغيرة من الزبادي اليوناني، ويعادل وزنها حوالي 200 جم على 20 جم من البروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

5-الدجاج

يحتوي كل من دجاج اللحم الأحمر والأبيض على فيتامين B12 والكولين، اللذين يمكن أن يعززا معًا نمو الدماغ، ويساعدان الجهاز العصبي على العمل بشكل صحيح ويساعدان الأداء الإدراكي لدى كبار السن.

6-السمك

تناول الأسماك بانتظام يرتبط بعدد كبير من الفوائد الصحية، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية الإدراكية والنفسية، وينصح الخبراء بتناولها على الأقل مرتين في الأسبوع، وتعتبر الأسماك، وخاصة أسماك المياه الباردة مثل السلمون أو التونة، واحدة من أفضل مصادر أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تعتبر مهمة لكل أعضاء الجسم بداية من القلب إلى العقل.