ماركات العطور النسائية برائحة الفواكه.. «الموز والخوخ سر نعومة العام الجديد»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر العطور واحدة من أساسيات التجميل التي يحبها الجميع وتفضلها النساء، لذلك تسعى علامات الموضة والتجميل لاستخراج افضل أنواع البرفانات لعام 2023 والتي سيطر عليها روائح الفواكه الطبيعية، مثل الموز والخوخ خاصة في دار أزياء دولتشي اند جابانا وغيرها.

في التقرير التالي يقدم «هن» أبرز أنواع العطور النسائية برائحة الفواكه التي قدمتها دور الأزياء للعام الجديد، والتي يمكن اقتنائها ضمن هدايا رأس السنة، وفقاً لموقع «whowhatwear».

عطر Blush من Marc Jacobs

أول العطور برائحة الفواكه للعام الجديد هو عطر Blush من مارك جاكوبس Marc Jacobs، وهو عطر زهري نسائي فواح ومميز، يتمتع برائحة فريدة من نوعها تدوم لوقت طويل، له عدة روائح منها الياسمين والموز والخوخ وزهر العسل والبرتقال والفريزيا ومسك الروم، وقاعدة رائعة من المسك وخشب الكشمير وخشب الصندل.

عطر Banana Twist من Victoria's Secret

يتميز عطر Banana Twist التي قدمتها فيكتوريا سيكريت بكونه منعش وخفيف، يبعث في المرأة الانتعاش والحيوية طوال اليوم، كما يُمدها بالنشاط والسعادة، ويرتكز بشكل أساسي على رائحة الموز، ويعتبر الاختيار الأفضل لفصلي الربيع والصيف، وللأجواء المعتدلة والحارة بشكل عام، ويعَد الأفضل بالنسبة إلى الفتيات صغار السن.

عطر Sicily من Dolce&Gabbana

يعتبر عطر Sicily من دولتشي آند جابانا أحد العطور النسائية الزهرية المميزة والمنعشة، فهو توليفة رائعة من مجموعة نغمات متجانسة من الفواكه في مقدمتها الموز، زهر العسل، زهر البرتقال، جوزة الطيب والورد والمسك وخشب الصندل، كما يعتبر خياراً رائعاً لكل الأوقات.

عطر Bitter Peach من Tom Ford

يعتبر عطر Bitter Peach من Tom Ford واحداً من العطور ذات الرائحة الطيبة المريحة للنفس، كما أنه مليء بمكونات طبيعية مثل الخوخ والبرتقال الأحمر والباتشولي، هذا العطر هو في الأساس يوم آخر الصيف في زجاجة.

عطر Miu Miu

من العطور المصنوعة من الفاكهة منها زهر التفاح والعنبر الوردي وحبوب التونكا.

عطر بربري هير إنتنس

هو عطر مبدع مفضل لكل سكان لندن تقريبًا، يتكون من الليمون والزنجبيل الطازج من المكونات العليا اللامعة التي تفوح منها رائحة منعشة.

عطر فيكتور ورولف بونبون

تشمل عطور فيكتور ورولف بونبون روائح متعددة منها الماندرين وزهر البرتقال والخوخ والكراميل وخشب الأرز.