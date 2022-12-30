أجمل أكلات رأس السنة الميلادية والأطباق التقليدية 2023.. وجبات مش روتينية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث كثير من السيدات، خاصة ربات البيوت، عن أجمل أكلات رأس السنة الميلادية والأطباق التقليدية 2023، تزامنًا مع احتفالات نهاية العام، التي يحتفل بها الملايين حول العالم، إذ تتنظر الأسر والأطفال، وحتى من يعيشون وحدهم منتصف الليل، من أجل وداع عام واستقبال آخر بأمنيات وأحلام جديدة.

ويقدم مطبخ «هن»، أجمل أكلات رأس السنة الميلادية والأطباق التقليدية 2023، من مختلف أنحاء العالم، للتجديد من الوجبات الروتينية، وفقًا لموقع «goodhousekeeping» البريطاني.

أجمل اكلات راس السنة الميلادية والأطباق التقليدية 2023

يمكنك أن تبدأي جدول أجمل أكلات راس السنة الميلادية والأطباق التقليدية 2023، بوجبة ريليتيس سمك السلمون لمحبي الأسماك، ويعتبر السلمون مع الخبز المحمص من الوجبات الغنية.

وجبة ريليتيس سمك السلمون

المكونات:

الكراث المفروم ناعما.

4 ملاعق من الفلفل الأسود.

1 شرائح السلمون الخالية من العظم والجلد، مقطعة إلى قطع.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة مستردة.

ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

سلمون مدخن مفروم.

3 ملاعق كبيرة الثوم المحمص المفروم.

خطوات التحضير:

- في وعاء متوسط الحجم اخلطي الكراث وحبوب الفلفل، ويُطهى على نار خفيفة من 5 إلى 6 دقائق، حتى ينضج الكراث.

- يُضاف فيليه السلمون إلى المكونات السابقة، ويُترك على نار خفيفة لمدة حوالي 3 دقائق.

- انقله على الفور إلى صحن مبطن بمنشفة ورقية عندما ينضج.

- الخطوة الثانية، يُصفى السائل ويُحفظ الكراث، ثم ضعي السلمون والكراث المسلوق في الثلاجة حتى يبرد.

- الخطوة الثالثة، في وعاء متوسط​​، اخفقي الكريمة الطازجة والمايونيز والخردل وقشر الليمون والعصير ونصف ملعقة صغيرة ملح، ثم ضيفي السلمون المسلوق والكراث والسلمون المدخن، ثم الثوم المحمص برفق، تقدم مع البسكويت أو التوست.

نيويورك ستريب ستيك

الوجبة التالية في أجمل أكلات رأس السنة الميلادية والأطباق التقليدية 2023، هي نيويورك ستريب ستيك، التي تقدم مع السبانخ والثوم والبطاطس.

المكونات:

شريحة لحم «ستيك».

ملح وفلفل.

2 ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

4 فصوص ثوم.

غصن إكليل الجبل الطازج او بقدونس للتزيين.

خطوات التحضير:

- سخني الفرن إلى 218 درجة مئوية.

- سخني مقلاة متوسطة تبلي فيها اللحم بنصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل.

- يُضاف الزيت إلى المقلاة، ثم يُضاف شرائح اللحم والثوم وإكليل الجبل، ويُطهى حتى يصبح لون الستيك بنيًا، حوالي 3 دقائق لكل جانب.

- في الخطوة الثانية، تُنقل المقلاة إلى الفرن، وتُحمّى حتى تنضج شريحة اللحم، من 3 إلى 6 دقائق للمتوسط.

- انقلي الستيك إلى لوح التقطيع، واتركيه يرتاح لمدة 5 دقائق، على الأقل قبل التقطيع.

فطيرة الكريسماس لوف

تعتبر فطيرة الكريسماس لوف، من الوصفات المميزة والمختلفة في احتفالات رأس السنة، قدمتها الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا» على «سي بي سي سفرة»، بطريقة بسيطة وسهلة.

المكونات:

3 وربع كوب دقيق.

ربع كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

3 أرباع كوب لبن حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 بيض.

فانيليا.

كوب جبنة كريمية.

ربع كوب كريمة لباني.

مربى كريز.

كريز مسكر.

سكر بودرة.

طريقة التحضير:

- في بولة كبيرة، اخلطي الدقيق مع الزبدة والملح، حتى يصبح مثل الرمل.

- قلبي الماء مع الخميرة والسكر، وتضاف للخليط السابق.

- اخلطي البيض مع الفانيليا، ثم ضيفي اللبن حتى تحصلي على عجينة طرية.

- اتركي العجين يتخمر ساعة.

- اخفقي الجبنة الكريمي مع الكريمة اللباني.

- شكلي العجينة حسب الرغبة، وافردي عليها خليط الجبنة الكريمي، ثم المربى مع الكريز.

- ضعي على الوجه شرائط من العجينة، ثم تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تحمر.

- بعد النضج رشي الوجه بالسكر البودرة، وتقدم مزينة بالكريز.