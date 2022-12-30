طريقة تحضير الشوفان في دقائق.. وصفة سهلة هيحبها الأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الشوفان من الوجبات المفضلة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية، سواء ممن يرغبون في إنقاص الوزن، أو يفضلون الأطعمة الصحية، لكن طريقة تحضير الشوفان تختلف حسب الوصفات، منها بالماء والعسل فقط، ومنها بالحليب.

يقدم مطبخ «هُن» في التقرير التالي طريقة تحضير الشوفان في دقائق، بأكثر من وصفة تناسب الأطفال والكبار، ممن يحبون التنوع في أطعمة الشوفان، وفقًا لموقع «quakeroats» البريطاني.

طريقة تحضير الشوفان في دقائق

طريقة تحضير الشوفان في دقائق، نبدأها مع إعداده بالماء.

المقادير:

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

2 ملعقة كبيرة شوفان.

خطوات تحضير الشوفان بالماء:

لتحضير الشوفان في دقائق، ضعي الشوفان على الماء مع التقليب جيدا، ثم ضيفي العسل الأبيض مع التقليب، يمكن تناول طبق في الصباح لخسارة الوزن.

طريقة عمل كوكيز الشوفان بالزبيب

نوضح طريقة عمل كوكيز الشوفان بالزبيب، بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير:

كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

كوب ونصف سكر ناعم.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

3 أكواب شوفان.

كوب زبيب ومكسرات.

طريقة التحضير:

- بعد معرفة طريقة عمل الشوفان في دقائق، يمكنك تحضير كوكيز الشوفان معه، بإحضار بولة، ثم ضيفي إليها الزبدة والسكر، واخلطيهم بالمضرب الكهربائي، حتي يصبح القوام كريمي بلون أبيض.

- في الخطوة التالية، ضيفي البيض والفانيليا مع استمرار الخلط حتى تمتزج المكونات، ضيفي بعد ذلك العسل الااسود مع التقليب.

- اخلطي الدقيق مع القرفة والبيكينج بودر والملح في بولة، ثم ضيفي إليهم الشوفان والزبيب والمكسرات، واخلطيهم جيدًا حتى تتماسك العجينة.

- على صنية مدهونة زيت شكلي البسكوت، وادخليه فرن درجة حراراته 160 درجة، وضعيه على الشبكة لمده 12 إلى 15 دقيقة، وعندما تأخذ أحرف البسكوت اللون الذهبين اخرجيه وقدميه للأطفال.

- يعتبر كوكيز الشوفان من الأكلات الخفيفة، التي يحبها الأطفال، والتي يسهل تحضيرها في المنزل، بمكونات بسيطة، ويمكنهم تناولها أثناء الدراسة وفي الحضانة.