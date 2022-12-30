وفاة 18 طفلا بسبب «دوا برد» هندي.. وصيدلي يحذر من مادته الفعالة: يبدأ بدوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هاجمتهم اعراض أزمة تنفسية حادة ولقوا حتفهم إثر تناول علاج هندي يتم تداوله كدواء للبرد، ملخص قصة 18 طفلا أوزبكستانيا انتشرت في الآونة الأخيرة أدت لزيادة المخاوف من العقار الهندي الذي تناوله الأطفال، إذ قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب «دوك-1 ماكس»، أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، لكنهم توفوا بعد تناولهم الشراب.

وفاة 18 طفل بعد تناول عقار هندي

لم يتوقع الأهالي أن رحلة علاج أطفالهم من الأزمة التنفسية الحادة التي أصابتهم سوف تنتهي بموتهم، إذ تناول الأطفال أحد العقارات التي تنتجها شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك، والذي يتم تداوله على أنه عقار لعلاج نزلات البرد، وقالت وزارة الصحة في أوزبكستان بعد الحادث: «من بين 21 طفلًا من المصابين بنزلات البرد التي تسببت في أزمة تنفسية حادة للأطفال يوجد 18 طفلا تناولوا أحد العقارات التي تنتجها شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك، ولقي الأطفال مصرعهم على الفور، ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا»، وتوجد الشركة في مدينة نويدا، الواقعة في ولاية أوتار براديش الشمالية في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي.

كما أضافت الوزارة أن كمية من الشراب كانت تحتوي على مادة «إيثيلين جلايكول» الذي قالت إنه مادة سامة، وحسب بيان وزارة الصحة تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال، وفقًا لموقع صحيفة إندبندنت البريطانية.

صيدلي: الجرعات العالية من المادة الفعالة بتعمل خلل في الاعصاب

بعد انتشار موت الأطفال في الهند بسبب عقار«Doc-1 Max» الذي يحتوي على مادة «إيثيلين جلايكول»، قال الصيدلي باهر السعيد لـ«هُن»: «بالنسبة للعقار نفسه أنا أول مرة أسمع عنه ومعتقدش موجود في مصر، أما بالنسبة للإيثيلين جلايكول الجرعات العالية منه في البداية بتعمل خلل في الأعصاب وآلام وأوجاع في الجهاز الهضمي وتقريبا إلى حد ما تصبح مشابهة لتسمم الكحول، أيضا تظهر على المريض الدوخة، خلل في حركة العين، صداع شديد ومن الممكن: الاستفراغ، والتقيؤ، والعطش الشديد والحاجة الشديدة للتبول، ثم بعد 36 ساعة يظهر تسارع في نبضات القلب، صعوبة في التنفس، ارتفاع ضغط الدم، تشنج العضلات وإذا لم يعالج المريض من التسمم في هذه المرحلة فمن الممكن جدا وفاته».