الامارات | "الوطني للأرصاد": غداً.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:17 الساعة 00:00

والجزر الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند الساعة 01:26 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والثاني عند الساعة 04:33 والجزر الاول عند الساعة 11:06 والثاني عند الساعة 22:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة، الحرارة العظمى، الحرارة الصغرى، الرطوبة العظمى، الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 75 30

دبي 26 18 75 30

الشارقة 27 15 70 30

عجمان 25 13 70 35

أم القيوين 25 14 70 30

رأس الخيمة 24 14 75 25

الفجيرة 23 16 60 25

العـين 26 15 70 25

ليوا 26 13 85 35

الرويس 25 14 80 35

السلع 24 14 85 40

دلـمـا 25 16 80 40

طنب الكبرى 25 17 80 40

طنب الصغرى 25 17 80 40

أبو موسى 24 18 75 40