فوائد استخدام الكركم للبشرة.. «تخلصي من الالتهابات والشيخوخة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

واحد من أكثر المكونات فاعلية لعلاج مشاكل البشرة هو الكركم، لخصائصه المضادة للالتهابات التي تعالج علامات الشيحوخة وكذلك البثور وحب الشباب والبقع، لذلك يستخدم في كثير من منتجات العناية بالبشرة، وفيما يلي كيف يمكن أن يساعد الكركم في تقليل مشكلات البشرة، بحسب موقع مجلة elle المتخصصة في لايف ستايل ووصفات الجمال.

فوائد استخدام الكركم للبشرة

- يقلل الالتهابات

الكركم فيه خصائص مضادة للالتهابات، وبحسب إحدى الدراسات فأنه عند تناول الكركم عن طريق الفم أو وضعه على البشرة يساعد في تقليل حب الشباب الالتهابي وأنواع الالتهاب الأخرى للحفاظ على صحة بشرتك.

علاج حب الشباب والبثور

من مميزات الكركم أنه يمنع البكتيريا المسببة لحب الشباب، إذ يحتوي الكركمين على خصائص مضادة للجراثيم، وبذلك يمنع نمو حب الشباب والبكتيريا التي تسبب حب الشباب الالتهابي.

وقد وجدت دراسة أن الكريم الذي يحتوي على مستخلصات الكركم ساعد في تحسين فرط تصبغ، وبالتالي، قد يساعد في تلاشي البقع الداكنة التي خلفها حب الشباب.

يمنع تلف الجلد

وجدت دراسة أجريت على الفئران الخالية من الشعر، أن مستخلصات الكركم يمكن أن تمنع التجاعيد وفقدان المرونة الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية وتحسين سمك الجلد.

يبطئ الشيخوخة

وذلك عن طريق تأجيل ظهور المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر عن طريق تثبيط الالتهاب، ويمنع كذلك علامات الشيخوخة على البشرة.